إخماد حريق هائل بتلال القمامة بمنطقة السكة الوسطى بالمحلة والدفع ب3سيارات مطافىء

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية منذ قليل من إخماد نيران حريق هائل اندلعت في اكوام وتلال القمامة المتراكمة وسط منطقة السكة الوسطى بمدينة المحلة بعدما تم الدفع ب3 سيارات مطافىء والسيطرة على الموقف دون وقوع إصابات وخسائر بشرية .

إخماد نيران حريق

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثالث المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول اشتعال النيران في تراكمات كبيرة من تلال القمامة بمنطقة تقسيم الشامي بنطاق دائرة القسم .

تحرك أمني



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته وتم الدفع بسيارات مطافىء وتم السيطرة على الموقف قبل امتداده للمنازل المجاورة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.