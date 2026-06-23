ضعف ضغوط المياه بأشمون ومحلة سبك لمدة 10 أيام بسبب تطهير ترعة النعناعية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية عن ضعف الضغوط بشبكة مدينة أشمون - قرية محلة سبك.

وأرجعت الشركة السبب لبدء هندسه الرى بتطهير ترعة النعناعية بداية من اليوم الثلاثاء الموافق 23/6/2026 ولمدة 10 أيام مما يؤدي إلى ارتفاع العكارة بالترعة .

وأوضح، المهندس رشدى السيد عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية أن ضعف الضغوط بشبكة مدينة أشمون قرية محلة سبك نتيجة ايقاف المحطة المرشحة وتشغيل المحطات الارتوازي البديلة لحين الانتهاء من التطهير وانخفاض العكارة.

وذكر، أنه سيتم البدء في التطهير أيام امتحانات الثانوية العامة بعد الساعة الثانية ظهرا حتي الساعة العاشرة مساءً وباقي الأيام من الساعة الثامنة صباحا حتي الثامنة مساءً.

وتناشد الشركة المواطنين والمستشفيات وأصحاب المخابز توفير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة المذكورة .