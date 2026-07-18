شقق الإسكان التعاوني 2026.. موعد غلق الكراسة وأماكن الوحدات

الإسكان التعاوني .. حددت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان الخميس 30 يوليو الجاري آخر موعد لشراء كراسة شروط شقق الإسكان التعاوني 2026، وذلك ضمن الطرح الجديد للوحدات السكنية، كما أعلنت الشروط الأساسية للحجز، وأماكن شراء كراسات الشروط، وخريطة المدن المتاحة وأسعار المتر في كل مدينة، بما يتيح للراغبين في التقديم استكمال الإجراءات قبل انتهاء المهلة المحددة.

ويشهد الطرح الجديد لشقق الإسكان التعاوني اهتمامًا متزايدًا من المواطنين الباحثين عن فرص الحصول على وحدة سكنية، بالتزامن مع اقتراب غلق باب شراء كراسة الشروط، لذلك يستعرض هذا التقرير جميع التفاصيل الرسمية المعلنة، مع الحفاظ على جميع الأرقام والمعلومات الواردة دون أي تعديل أو إضافة.

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ما آخر موعد لشراء كراسة شروط شقق الإسكان التعاوني 2026؟

وفقًا لما أعلنته الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، فإن آخر موعد لشراء كراسة شروط شقق الإسكان التعاوني 2026 هو الخميس 30 يوليو الجاري.

ويتعين على الراغبين في التقديم شراء كراسة الشروط قبل انتهاء الموعد المحدد، حتى يتمكنوا من استكمال إجراءات الحجز وفقًا للضوابط المعلنة.

ما شروط حجز شقق الإسكان التعاوني 2026؟

حددت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان مجموعة من الشروط الأساسية التي يجب توافرها في المتقدمين لحجز وحدات الإسكان التعاوني، وتشمل الشروط الآتية:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا .

. ألا يكون المتقدم أو أحد أفراد أسرته قد سبق له الحصول على وحدة سكنية أو قطعة أرض ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي أو التعاوني.

يقتصر الحجز على وحدة سكنية واحدة فقط لكل أسرة.

الالتزام بسداد قيمة جدية الحجز، مع استيفاء جميع البيانات والإقرارات الواردة بكراسة الشروط.

وتعد هذه الشروط من الضوابط الأساسية التي يجب استيفاؤها لقبول طلب الحجز ضمن الطرح الجديد.

أين يمكن شراء كراسة شروط شقق الإسكان التعاوني؟

أتاحت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان شراء كراسة الشروط من خلال عدد من الفروع، وهي:

المقر الرئيسي للهيئة: 3 شارع سمير عبد الرؤوف، امتداد مكرم عبيد، مدينة نصر، القاهرة.

3 شارع سمير عبد الرؤوف، امتداد مكرم عبيد، مدينة نصر، القاهرة. فرع السويس: عمارة 7 بمساكن تعاونيات الدلتا، حي فيصل.

عمارة 7 بمساكن تعاونيات الدلتا، حي فيصل. فرع بورسعيد: شارع الأمين، أبراج العلاج الطبيعي، برج C4 «أمام مستشفى أفامينا».

شارع الأمين، أبراج العلاج الطبيعي، برج C4 «أمام مستشفى أفامينا». فرع العريش: مبنى محافظة شمال سيناء.

وتتيح هذه الفروع للراغبين في الحجز الحصول على كراسة الشروط واستكمال الإجراءات وفقًا للضوابط المعلنة.

ما المدن المتاحة في طرح شقق الإسكان التعاوني 2026؟

أعلنت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان خريطة المدن المتاحة ضمن الطرح الجديد، وجاءت على النحو الآتي:

القاهرة الجديدة (التجمع الخامس): سعر المتر 25 ألف جنيه، بمساحات تتراوح من 129 إلى 152 مترًا. محافظة بورسعيد: سعر المتر 20 ألف جنيه، وتُسلم الوحدات بتشطيب كامل. مدينة 6 أكتوبر: سعر المتر 18 ألف جنيه. مدينة بدر: سعر المتر 16 ألف جنيه. مدينة العاشر من رمضان: سعر المتر 14 ألف جنيه. محافظة السويس: سعر المتر 12 ألف جنيه. مدينة 15 مايو: سعر المتر 10 آلاف جنيه. مدينة العريش (شمال سيناء): متوفر بها وحدات سكنية، ويفضل مراجعة فرع الهيئة لمعرفة السعر النهائي للوحدة.

وتوفر هذه المدن خيارات متنوعة للراغبين في التقديم، مع اختلاف أسعار المتر وفقًا لموقع كل مشروع.

ما أسعار شقق الإسكان التعاوني 2026؟

تختلف أسعار الوحدات السكنية وفقًا للمدينة المطروح بها المشروع، حيث يبدأ سعر المتر من 10 آلاف جنيه في مدينة 15 مايو، بينما يصل إلى 25 ألف جنيه في القاهرة الجديدة (التجمع الخامس)، في حين يبلغ سعر المتر 20 ألف جنيه في محافظة بورسعيد، مع تسليم الوحدات بتشطيب كامل.

كما يبلغ سعر المتر 18 ألف جنيه في مدينة 6 أكتوبر، و16 ألف جنيه في مدينة بدر، و14 ألف جنيه في مدينة العاشر من رمضان، و12 ألف جنيه في محافظة السويس، بينما تتوفر وحدات بمدينة العريش مع ضرورة مراجعة فرع الهيئة لمعرفة السعر النهائي للوحدة.

لماذا يزداد البحث عن شقق الإسكان التعاوني 2026؟

ارتفعت معدلات البحث عن شقق الإسكان التعاوني 2026 بالتزامن مع اقتراب انتهاء مهلة شراء كراسة الشروط، ورغبة المواطنين في التعرف على الشروط المطلوبة، وأماكن شراء الكراسات، وخريطة المدن المتاحة، وأسعار المتر في كل مشروع.

ويأتي هذا الاهتمام مع إعلان الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان تفاصيل الطرح الجديد، وتحديد آخر موعد لشراء كراسة الشروط، بما يمنح الراغبين في الحجز فرصة استكمال الإجراءات قبل غلق باب شراء الكراسات.

ما أبرز المعلومات عن طرح شقق الإسكان التعاوني 2026؟

يشمل الطرح الجديد وحدات سكنية في القاهرة الجديدة (التجمع الخامس)، وبورسعيد، ومدينة 6 أكتوبر، ومدينة بدر، ومدينة العاشر من رمضان، والسويس، ومدينة 15 مايو، ومدينة العريش (شمال سيناء)، مع اختلاف أسعار المتر بين مدينة وأخرى.

كما حددت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان الخميس 30 يوليو الجاري آخر موعد لشراء كراسة الشروط، وحددت شروط الحجز وأماكن بيع الكراسات، بما يتيح للراغبين في التقديم استكمال جميع الإجراءات قبل انتهاء الفترة المحددة.