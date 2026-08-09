الجراحة ببهية: لا قرار جراحي للمريضة قبل دراستها بالكامل داخل اللجنة الطبية

قال الدكتور ماهر حسن رئيس قسم جراحة الثدي في مستشفيات بهية، إنّها لا يتم اتخاذ أي قرار بإجراء جراحي للمريض قبل دراسته تماما في اللجنة الطبية التي تضم 4 تخصصات مهمة، وهي الأشعة والباثولوجي وعلاج الأورام والجراحة.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "الصورة"، عبر قناة "النهار": "كل هذا يتم بتحضير كامل لمدة أسبوعين أو أكثر، وقد يستغرق أقل من هذه المدة حتى نتخذ قرارا واضحا، مثل إزالة مجموعة الغدد الليمفاوية إذا كانت مصابة، أو إزالة مجموعة بسيطة بتقنية الغدة الحارسة بالصبغة الزرقاء أو المادة المشعة".

وتابع، أن كل هذه التقنيات موجودة في بهية منذ عام 2015 وحتى الآن، وبالتالي، يتم عمل خطة واضحة حتى لا يتأثر جسد المريضة بتضخم للأوعية الليمفاوية أو الذراع إذا تم عمل شيء خاطئ.

وذكر، أن الأساس في اتخاذ القرار النهائي هو التحليل النهائي الذي يستغرق الوقت اللازم بالصبغات الكاملة، ولكن التحليل الفوري في بعض الحالات يكون مهما لمعرفة ما إذا كان من الممكن استئصال الغدد أم لا.

وأردف: "ولكن تم الاستعاضة عنه في القواعد الجديدة بإمكانية استخدام إشعاع إذا لم يتم عمل التحليل الفوري، وبالتالي، فإن التحليل الفوري لم يعد إلزاميا كما كان بالماضي، ولكنه مازال متاحا في بهية".