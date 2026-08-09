حتى نهاية الأسبوع.. الأرصاد تكشف تفاصيل الموجة الحارة وموعد انكسارها

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد ستشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة بدءًا من غدٍ وحتى نهاية الأسبوع، بمعدل يتراوح بين درجتين و3 درجات مئوية.

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم هنا القاهرة”، عبر فضائية “modern mti”، أن درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى ستصل إلى 37 درجة مئوية، مشيرة إلى أن ذروة الارتفاعات ستكون يومي الثلاثاء والأربعاء، بالتزامن مع ارتفاع ملحوظ في نسب الرطوبة.

وتابعت أن نسب الرطوبة قد تصل إلى 95%، وهو ما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، ويجعل الأجواء أكثر حرارة مما تشير إليه درجات الحرارة المسجلة.

انخفاضًا في درجات الحرارة

وأشارت إلى أن الموجة الحارة ستستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري، على أن تشهد البلاد مع بداية الأسبوع المقبل انخفاضًا في درجات الحرارة، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة.

