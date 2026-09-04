ترامب يعيّن آدم تيلي قائما بأعمال وزير الجيش الأمريكي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعيين آدم تيلي قائما بأعمال وزير الجيش، بعد مغادرة دان دريسكول المنصب، في أعقاب أشهر من التوتر والخلافات مع وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث.

وكتب ترامب، في منشور على منصة «تروث سوشال»: «يسرني أن أعلن أن آدم تيلي، مساعد وزير الجيش الحالي، سيتولى منصب وزير الجيش بالوكالة اعتبارا من الفور. إنه وطني عظيم يحظى باحترام الجميع».

وكان تيلي يشغل مؤخرا منصب مساعد وزير الجيش لشؤون برامج الأشغال المدنية، التي تشمل مشروعات واسعة ينفذها فيلق مهندسي الجيش الأمريكي في أنحاء البلاد.

ويُعد تيلي شخصية غير معروفة نسبيا داخل وزارة الدفاع الأمريكية، إذ لم يُصدق مجلس الشيوخ على تعيينه في منصب مساعد وزير الجيش إلا في أغسطس من العام الماضي، وقضى جزءا كبيرا من الفترة منذ ذلك الحين في جولات ميدانية لتفقد مشروعات فيلق مهندسي الجيش.

ويُنظر إلى تيلي داخل وزارة الدفاع على أنه يتمتع بعلاقة جيدة مع هيجسيث، ويتولى المنصب بعد أشهر من التوتر بين وزير الدفاع ودريسكول.

وبتعيين تييل، تجاوز ترامب وكيل وزارة الجيش مايكل أوبادال، الذي كان من المعتاد أن يتولى المنصب في مثل هذه الحالة. ولم يوضح ترامب سبب عدم اختيار أوبادال.