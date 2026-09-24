قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإمارات تعلق رحلات شركات الطيران الإيرانية حتى إشعار آخر
وزير الخارجية: لا بديل عن السلطة الفلسطينية للقيام بدورها في غزة بعد انتهاء المرحلة الانتقالية
قائمة المنقولات تقليد من الشريعة اليهودية.. أزهري يعلن مفاجأة عن المشكلات الأسرية
خالد الجندي: الاحتكام إلى القانون يمنع ضياع الحقوق أو التلاعب بها.. فيديو
وزير الخارجية: مصر ترفض بشكل كامل كل الخطط والسياسات المعلنة لتهجير الفلسطينيين
طرح البرومو الرسمي لفيلم «مطلوب عائليًا» لـ كريم عبد العزيز وياسمين صبري
الرئيس الصيني من البيت الأبيض: أبوابنا مفتوحة ونرحب باستثمارات الشركات الأمريكية
بعد إعلان الفائدة.. تفاصيل أسعار العملات الأجنبية والدولار واليورو الآن
بعد قرار «المركزي» بشأن الفائدة.. تفاصيل شهادات الادخار في البنوك
وزير الخارجية: نعيد التأكيد على ضرورة تحقيق حل الدولتين
إير فرانس تعلق الرحلات من وإلى الرياض حتى 28 سبتمبر
وزير خارجية الأردن: حل الدولتين المسار الوحيد لتحقيق الأمن والسلام.. والحكومة الإسرائيلية تقف عقبة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

غير تسكين الألم.. 4 فوائد للمضمضة بالماء والملح للفم والأسنان

الفم والأسنان
الفم والأسنان
اسماء محمد

يعتقد كثيرون أن فوائد الماء والملح تقتصر على تسكين الام الأسنان واللثة ولكنها في الحقيقة تمتلك فوائد متعددة لصحة الفم.


ووفقا لما جاء في موقع pharmeasy نكشف لكم أهم فوائد المضمضة بالماء والملح للأسنان والفم.


الحفاظ على صحة الفم والأسنان 

تساعد الغرغرة المنتظمة بالماء والملح في الحفاظ على صحة الأسنان.

 تساعد هذه الوصفة في الوقاية من أمراض اللثة مثل التهاب اللثة والتهاب دواعم الاسنان حيثأن  الخصائص القوية للماء والملح المضادة للميكروبات في القضاء على هذه البكتيريا في الفم، مما قد يُعزز صحة اللثة والأسنان بالإضافة إلى ذلك، قد تُساعد الحالة الأسموزية القوية التي يُحدثها المحلول الملحي في سحب السوائل الزائدة من اللثة المتورمة . 

 استشر طبيب أسنانك حول ما إذا كانت الغرغرة بالماء والملح تُفيد في تحسين صحة فمك.  

التخلص من رائحة الفم الكريهة 
 

الغرغرة بالماء والملح تساعد أيضًا في التخلص من رائحة الفم الكريهة. فخصائص الملح المضادة للبكتيريا قد تقضي على الميكروبات المسببة للرائحة في فمك وفي الوقت نفسه، تساعد عملية المضمضة على تنظيف فمك وإزالة بقايا الطعام التي قد تتعفن وتسبب رائحة الفم الكريهة.

العناية المنتظمة بنظافة الفم، والتي تشمل الغرغرة بالماء والملح بانتظام، قد تساعد في الحفاظ على انتعاش أنفاسك.

مكافحة تراكم البلاك والتهاب اللثة 


ويساعد الغرغرة بالماء والملح على منع تراكم البلاك والتهاب اللثة. 

البلاك طبقة لزجة من بقايا الطعام والجراثيم تتشكل على الأسنان وعلى طول خط اللثة. إذا تُركت دون علاج، فقد تتحول إلى جير وتؤدي في النهاية إلى التهاب اللثة. بالمضمضة بالماء والملح، يمكنك المساعدة في منع تراكم البلاك على أسنانك والحفاظ على نظافة فمك .

التئام جروح الفم 


وأظهرت دراسة نُشرت في مجلة PLOS ONE أن المضمضة بالماء المالح قد تُسرّع التئام إصابات الغشاء المخاطي للفم لذا، قد يكون الغرغرة بالماء المالح مفيدًا للأشخاص الذين يتعافون من جراحة الفم أو جروح الفم، تأكد من استشارة طبيب الأسنان أو الجراح قبل استخدام الغرغرة بالماء المالح بعد الجراحة.  

الأسنان الفم أمراض اللثة الغرغرة الماء والملح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار البنزين اليوم

قبل ما تتحرك.. اعرف أسعار البنزين اليوم الخميس رسمياً

صورة أرشيفية

في ثاني أسبوع دراسة| المدارس تبحث عن معلمين لسد العجز..وتفتح باب"التعاقد بالحصة"

سعر الذهب

1400 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 بعد قرار البنك المركزي

قطع المياه

قطع المياه عن شوارع العروبة و الإخلاص من شارع عثمان محرم حتى محور عمرو بن العاص

المتهمين

5 شباب سودانيين.. ننفرد بنص التحقيقات في واقعة التعدي على فتاة بالطوابق

دينا عزت

في تطور جديد.. دينا عزت تصل إلى الطب الشرعي بشأن واقعة مدينة نصر

المتهم

قتل سيدة وأصاب 4 آخرين.. تفاصيل مثيرة في القبض على مرتدي النقاب بقنا

عداد الكهرباء

تحذير مهم لأصحاب عدادات الكهرباء أبو كارت

ترشيحاتنا

جهود متنوعة

توجيهات محافظ أسوان لرفع كفاءة الخدمات والتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين

جانب من اللقاء

رئيس جامعة المنصورة الأهلية يتابع إطلاق منظومة MansNU Sports الرقمية لحجز الملاعب

قطع المياه

لربط خطوط صرف صحى.. قطع المياه عن مدينة أبوالنمرس ونزلة الأشطر وترسا البلد مساء غدا

بالصور

ألم القدم أثناء الراحة.. علامة تحذيرية لمرض شرياني خطير قد يهدد الأطراف

ما السبب وراء الشعور بألم الراحة في القدم؟
ما السبب وراء الشعور بألم الراحة في القدم؟
ما السبب وراء الشعور بألم الراحة في القدم؟

فيديو

ياباني يبحث عن زوجته

763 غطسة بحثًا عن زوجته.. رجل يواصل الغوص 15 عامًا

أزمات رمضان صبحي

من إيقاف رياضي إلى حكم قضائي.. أزمات متتالية في حياة رمضان صبحي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: الأزمات العابرة للحدود.. قراءة في إستراتيجية الأمن القومي المصري

المزيد