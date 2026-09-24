غير تسكين الألم.. 4 فوائد للمضمضة بالماء والملح للفم والأسنان

يعتقد كثيرون أن فوائد الماء والملح تقتصر على تسكين الام الأسنان واللثة ولكنها في الحقيقة تمتلك فوائد متعددة لصحة الفم.



ووفقا لما جاء في موقع pharmeasy نكشف لكم أهم فوائد المضمضة بالماء والملح للأسنان والفم.



الحفاظ على صحة الفم والأسنان

تساعد الغرغرة المنتظمة بالماء والملح في الحفاظ على صحة الأسنان.

تساعد هذه الوصفة في الوقاية من أمراض اللثة مثل التهاب اللثة والتهاب دواعم الاسنان حيثأن الخصائص القوية للماء والملح المضادة للميكروبات في القضاء على هذه البكتيريا في الفم، مما قد يُعزز صحة اللثة والأسنان بالإضافة إلى ذلك، قد تُساعد الحالة الأسموزية القوية التي يُحدثها المحلول الملحي في سحب السوائل الزائدة من اللثة المتورمة .

استشر طبيب أسنانك حول ما إذا كانت الغرغرة بالماء والملح تُفيد في تحسين صحة فمك.

التخلص من رائحة الفم الكريهة



الغرغرة بالماء والملح تساعد أيضًا في التخلص من رائحة الفم الكريهة. فخصائص الملح المضادة للبكتيريا قد تقضي على الميكروبات المسببة للرائحة في فمك وفي الوقت نفسه، تساعد عملية المضمضة على تنظيف فمك وإزالة بقايا الطعام التي قد تتعفن وتسبب رائحة الفم الكريهة.

العناية المنتظمة بنظافة الفم، والتي تشمل الغرغرة بالماء والملح بانتظام، قد تساعد في الحفاظ على انتعاش أنفاسك.

مكافحة تراكم البلاك والتهاب اللثة



ويساعد الغرغرة بالماء والملح على منع تراكم البلاك والتهاب اللثة.

البلاك طبقة لزجة من بقايا الطعام والجراثيم تتشكل على الأسنان وعلى طول خط اللثة. إذا تُركت دون علاج، فقد تتحول إلى جير وتؤدي في النهاية إلى التهاب اللثة. بالمضمضة بالماء والملح، يمكنك المساعدة في منع تراكم البلاك على أسنانك والحفاظ على نظافة فمك .

التئام جروح الفم



وأظهرت دراسة نُشرت في مجلة PLOS ONE أن المضمضة بالماء المالح قد تُسرّع التئام إصابات الغشاء المخاطي للفم لذا، قد يكون الغرغرة بالماء المالح مفيدًا للأشخاص الذين يتعافون من جراحة الفم أو جروح الفم، تأكد من استشارة طبيب الأسنان أو الجراح قبل استخدام الغرغرة بالماء المالح بعد الجراحة.