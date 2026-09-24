رئيس مدينة مرسي مطروح : ضبط سيارة محمّلة بالخردة بمدخل الكيلو 1

تمكنت حملة مكبرة من ضبط سيارات محملة بالخردة والمخلفات بمدخل مدينة مرسي مطروح بالكيلو 1 والتحفظ عليها، للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

استمرار الحملات على النباشين

وأعلن اللواء محمد رجب، رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، عن استمرار شن حملة مكبرة لضبط سيارات الخردة واستمرار سلسلة من الضربات للنباشين في إطار جهود المدينة للقضاء على ظاهرة "النباشين" التي تتسبب في انتشار القمامة، و الإضرار بالبيئة داخل الأحياء السكانية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح.

وأضاف رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح أن حملة مكبرة أسفرت عن ضبط سيارة محملة بالخردة بمدخل المدينة بالكيلو 1، ما يرجح وجود صلة لها ببعض وقائع سرقة أغطية البالوعات والمرافق العامة في إطار التصدي لظاهرة النباشين الذين ساهموا في انتشار القمامـة، وتلوث البيئة بالأحياء السكانية.

وأكدت رئاسة مركز ومدينة مرسى مطروح أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، مشددة على استمرار الحملات الرقابية للقضاء على هذه الظاهرة و الحفاظ على النظافة العامة و المظهر الحضاري للمدينة.