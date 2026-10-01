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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وفد جامعة بنها يزور جامعة لاتفيا لعلوم الحياة والتكنولوجيا لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي

جانب من الجولة
جانب من الجولة
إبراهيم الهواري

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، عن زيارة وفد من الجامعة إلى جامعة لاتفيا لعلوم الحياة والتكنولوجيا بمدينة يلجافا، وذلك في إطار أنشطة برنامج «إيراسموس+» وتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي وتبادل الخبرات في المجالات الزراعية وتكنولوجيا الغذاء.
وأشار " الجيزاوي" إلى أن الوفد ضم كل من الدكتور محمود الزعبلاوي، أستاذ تربية المحاصيل وعميد كلية الزراعة السابق، والدكتورة صفاء حلاوة، أستاذ المبيدات، والدكتور السيد إسماعيل، أستاذ ورئيس قسم الألبان.


وأوضح رئيس جامعة بنها أن الوفد استهل زيارته بلقاء السيدة ليندا برايد، مسؤولة العلاقات الدولية بجامعة لاتفيا لعلوم الحياة والتكنولوجيا، ثم رافقه خلال الزيارة الدكتور كاسبراس كومباس، وذلك ضمن وفود أكاديمية من عدة دول مشاركة في برنامج «إيراسموس+»، من بينها تركيا وإسبانيا وجمهورية التشيك وفرنسا وباكستان.

تكنولوجيا الغذاء


وأضاف "الجيزاوي" أن الزيارة تضمنت جولة تفقدية لعدد من المعامل والأنشطة المختلفة بكلية الزراعة وتكنولوجيا الغذاء بمدينة يلجافا، للتعرف على الإمكانات التعليمية والبحثية والتطبيقات العملية في مجالات الزراعة وتكنولوجيا الغذاء.
كما شملت الزيارة تفقد المدرسة الزراعية التابعة للجامعة، إلى جانب زيارة عدد من مزارع المزارعين للتعرف على أساليب إنتاج مجموعة من المنتجات الزراعية المختلفة، والاطلاع على التجارب والتطبيقات الزراعية المتبعة.
وأكد رئيس جامعة بنها أن هذه الزيارات تأتي في إطار حرص الجامعة على توسيع نطاق شراكاتها الدولية، وإتاحة فرص أكبر لتبادل الخبرات والتجارب بين أعضاء هيئة التدريس والباحثين، بما يسهم في دعم العملية التعليمية والبحثية وتعزيز التعاون مع المؤسسات والجامعات الدولية.

جامعة بنها جامعة لاتفيا التعاون الدولى البرامج الأكاديمية تكنولوجيا الغذاء

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