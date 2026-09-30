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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة بنها تحصد المركز الأول في استقبال شعلة أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا

طلاب جامعة بنها
طلاب جامعة بنها
إبراهيم الهواري

حصدت جامعة بنها المركز الأول في مسابقة استقبال شعلة أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا الرابع عشر، الذي استضافته جامعة المنيا خلال الفترة من 25 إلى 30 سبتمبر الجاري، بمشاركة وفود طلابية من مختلف الجامعات المصرية والمعاهد العليا.


وجاءت مشاركة جامعة بنها في فعاليات الأسبوع برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس الجامعة، والدكتورة جيهان عبد الهادي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.
وهنأ الدكتور ناصر الجيزاوي طلاب الجامعة بمناسبة حصولهم على المركز الأول، مؤكدا أن هذا الإنجاز يعكس ما يمتلكه طلاب جامعة بنها من مواهب وقدرات متميزة، وحرصهم على المشاركة الفعالة في مختلف الفعاليات والأنشطة الطلابية.
وأكد رئيس جامعة بنها أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرا بالأنشطة الطلابية، وتحرص على توفير الدعم اللازم للطلاب وتشجيعهم على المشاركة في المسابقات والبطولات والفعاليات المختلفة، باعتبارها أحد المحاور المهمة في بناء شخصية الطالب وتنمية مهاراته وقدراته.
وأشار الجيزاوي إلى أن مشاركة الطلاب في مثل هذه الفعاليات تسهم في تعزيز روح المنافسة الإيجابية والعمل الجماعي، وتدعم التواصل والتفاعل بين شباب جامعة بنها وطلاب الجامعات المصرية، بما يرسخ قيم التعاون والانتماء ويعزز قدراتهم على المشاركة المجتمعية.

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