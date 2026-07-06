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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

توفير طرف صناعي و7 فرص عمل إعانات عاجلة خلال لقاء محافظ الشرقية بالمواطنين

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

التقي المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بأبناء المحافظة من الأسر الأولى بالرعاية، ومتحدي الإعاقة للاستماع إليهم وتلبية احتياجاتهم مؤكداً أن خدمة أبناء المحافظة والاستماع إلى مطالبهم وشكواهم في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي، ومساندة المواطن مسؤولية الجميع لا يمكن التقصير فيها.. قائلاً: نحن هنا لتلبية احتياجاتكم ونبذل قصارى جهدنا لتقديم أفضل الخدمات وفقاً للإمكانات المتاحة.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم بعدد من أهالي المحافظة من الأسر الأولى بالرعاية ومتحدي الإعاقة من مختلف المراكز والمدن والقرى، بحضور كلٍّ من محمد بطيشة السكرتير العام المساعد للمحافظة،  للمحافظة، إلى جانب وكلاء وزارة  العمل والتضامن الاجتماعى ، ووكيل مديرية الشؤون الصحية  ومديرة عام خدمة المواطنين بفرع الشرقية للتأمين الصحي، ومديرة عام الشؤون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم ومديري إدارات الإسكان وخدمة المواطنين بالديوان العام، ورئيس الاتحاد النوعي لهيئات وجمعيات رعاية الفئات الخاصة وممثل عن مؤسسة تكافل، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

استمع محافظ الشرقية إلى طلبات أهالينا من مراكز ومدن (الزقازيق – منيا القمح – أبو حماد – ديرب نجم -بلبيس )، والتي تنوعت بين طلبات الحصول على فرصة عمل، واستخراج معاش تكافل وكرامة، وتوفير سكن مناسب، وصرف مساعدات عاجلة وشهرية، وعلاج على نفقة الدولة،  موجهاً المسؤولين التنفيذيين بالتعامل الفوري مع كل طلب وفقاً للقانون واللوائح، وبما يضمن رفع المعاناة عن المواطنين، عقب إجراء الأبحاث الاجتماعية لهم للتأكد من استحقاقهم لتلك المساعدات، ليتم تلبية الطلبات ومنها "توفير (٧) فرص عمل بالقطاع الخاص وفقاً للحالة الصحية والاجتماعية لكل حالة وسرعة إنهاء إجراءات استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة والفيزا الخاصة بتكافل وكرامة للحالات المستحقة بعد التسجيل بالاضافة لصرف مساعدات مالية عاجلة وشهرية لـ(٧) حالات لمدة تتراوح بين ٤ إلى ٦ أشهر وفقاً للأبحاث الاجتماعية وإجراء (٢) بحث إسكان لبحث إمكانية توفير سكن مناسب ،فضلا عن توفير طرف صناعي لحالة لكونه غير قادر على الحركة، و توفير العلاج على نفقة الدولة لمسن من ذوي الامراض المزمنة  يحتاج لاستكمال علاجه".

وأشار محافظ الشرقية إلى حرصه الشديد على تعزيز أواصر الثقة والتواصل الفعّال مع المواطنين بكافة الطرق الممكنة، من خلال متابعة طلباتهم ومشكلاتهم التي يتم رصدها عبر "منصات التواصل الاجتماعي، ومنظومة الشكاوى الحكومية، وصوتك مسموع، وفي اللقاء الأسبوعي بالديوان العام"، وكذلك خلال جولاته الميدانية بمختلف مراكز ومدن المحافظة للاستماع إلى شكاواهم على أرض الواقع، وإيجاد الحلول الفورية لها لتحسين مستوى الخدمات المؤداة إليهم بمختلف القطاعات الخدمية، لتعزيز ثقتهم نحو أداء الجهاز التنفيذي بالشرقية.

وفي ختام اللقاء دعا المحافظ المواطنين الراغبين في عرض مشكلاتهم أو مطالبهم خلال لقاء المواطنين إلى التقدم بطلباتهم من خلال مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام، أو التسجيل عبر الرابط الإلكتروني المخصص لتحديد موعد للمقابلة، خلال اللقاء الأسبوعي للمواطنين يوم الإثنين من كل أسبوع،وذلك لضمان تنظيم اللقاءات وإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من المواطنين لعرض مطالبهم.

 رابط التسجيل لتحديد موعد المقابلة: https://forms.gle/Bq5Hmp51N1wNeFzx5

الشرقية محافظ الشرقية الأسر الأولى بالرعاية ومتحدي الإعاقة الجهاز التنفيذي

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