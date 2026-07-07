إسلام صادق: المنتخب الوطني يتأهب لكتابة التاريخ وتحقيق إنجاز جديد

أكد الإعلامي إسلام صادق أن المنتخب المصري يقف على أعتاب كتابة فصل جديد في تاريخ الكرة المصرية، مشيرا إلى أن كتيبة الفراعنة تمتلك فرصة ذهبية لتحقيق إنجاز غير مسبوق للكرة المصرية .

و كتب أسلام صادق عبر فيسبوك:المنتخب الوطني يتأهب لكتابة التاريخ وتحقيق إنجاز جديد للكرة المصرية في مواجهة راقصي التانجو بقيادة ميسي في دور ال ١٦ بكأس العالم.



وتتجه أنظار الجماهير المصرية والعربية، إلى جانب عشاق كرة القدم حول العالم إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع منتخب مصر بنظيره الأرجنتيني ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، في لقاء يستضيفه ملعب أتلانتا بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويدخل المنتخب المصري المباراة بطموحات كبيرة لمواصلة رحلته التاريخية في البطولة بينما يسعى المنتخب الأرجنتيني حامل اللقب إلى مواصلة مشواره نحو الاحتفاظ بكأس العالم.

موعد مباراة مصر والأرجنتين

يستضيف ملعب أتلانتا مواجهة مصر والأرجنتين اليوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات دور الـ16 من كأس العالم 2026.

موعد المباراة بتوقيت القاهرة:

اليوم الثلاثاء.

الساعة 7:00 مساءً.

وتعد المباراة واحدة من أبرز مواجهات الدور ثمن النهائي، في ظل ما يمتلكه المنتخبان من نجوم وخبرات كبيرة.

القنوات الناقلة للمباراة

تنقل شبكة beIN SPORTS المباراة حصريًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع تغطية خاصة تشمل استوديوهات تحليلية قبل انطلاق اللقاء وبعد نهايته، بمشاركة نخبة من نجوم التحليل الكروي.