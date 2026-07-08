حكم المونديالي يفجر مفاجأة| مصر كانت الأقرب لإقصاء الأرجنتين.. ويحسم رسميًا الجدل حول إعادة المباراة

لا تزال مباراة منتخب مصر أمام الأرجنتين في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026 تفرض نفسها على الساحة الرياضية، بعدما أثارت قرارات التحكيم جدلًا واسعًا بين الجماهير والمحللين. ورغم خروج الفراعنة من البطولة، فإن الأداء القوي الذي قدمه اللاعبون حظي بإشادة من العديد من المتابعين، كان أبرزهم الحكم الهولندي داني ماكيلي، الذي أعرب عن تعاطفه مع المنتخب المصري مؤكدًا أنه كان قريبًا للغاية من تحقيق مفاجأة كبيرة أمام بطل العالم.

داني ماكيلي.. أشعر بالحزن من أجل مصر

عبّر الحكم الهولندي داني ماكيلي، أحد الحكام المشاركين في بطولة كأس العالم 2026، عن أسفه لخروج المنتخب المصري من البطولة، مؤكدًا أن الفراعنة قدموا مباراة كبيرة أمام المنتخب الأرجنتيني.

وقال ماكيلي إنه يشعر بالحزن من أجل مصر بعد مواجهة الأمس، مشيرًا إلى أن المنتخب المصري ظهر بصورة مميزة ونجح في مجاراة الأرجنتين طوال فترات اللقاء، وكان على بعد خطوات قليلة من تحقيق الفوز وخطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي.



إشادة بالأداء رغم توديع البطولة

ورغم نهاية مشوار منتخب مصر في المونديال، فإن الأداء الذي قدمه اللاعبون حصد إشادات واسعة، بعدما نجحوا في فرض أسلوبهم أمام أحد أقوى منتخبات البطولة، وقدموا مباراة اتسمت بالانضباط التكتيكي والروح القتالية، وهو ما جعل الكثيرين يرون أن المنتخب استحق نتيجة أفضل.

قرارات تحكيمية أشعلت الجدل

المباراة لم تخلُ من اللقطات المثيرة للجدل، إذ شهدت عدة قرارات تحكيمية أثارت اعتراضات واسعة، كان أبرزها إلغاء هدف للمنتخب المصري بعد العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، إلى جانب عدد من القرارات المتعلقة بالاحتكاكات داخل الملعب، والتي اعتبرها البعض مؤثرة في سير المباراة ونتيجتها.

وأشعلت هذه الوقائع حالة من الغضب بين الجماهير المصرية، التي رأت أن بعض القرارات التحكيمية حرمت المنتخب من فرصة مواصلة مشواره في البطولة.



هل يمكن إعادة مباراة مصر والأرجنتين؟

ومع تصاعد الجدل، تزايدت التساؤلات حول إمكانية إعادة المباراة، إلا أن لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تحسم هذا الأمر بشكل واضح.

فوفقًا للوائح المنظمة للمباريات، فإن القرارات التقديرية التي يتخذها الحكم أثناء اللقاء، حتى إذا أثرت على النتيجة، لا تُعد سببًا قانونيًا لإعادة المباراة، لأنها تدخل ضمن صلاحيات الحكم في إدارة اللقاء.

وتقتصر حالات إعادة المباريات على ظروف استثنائية، مثل وجود خطأ في تطبيق إحدى مواد قانون اللعبة، أو عدم استكمال المباراة بسبب ظروف قهرية، أو وقوع مخالفات تنظيمية أو فنية جسيمة تؤثر على قانونية إقامة المباراة.



إعادة المباراة.. احتمال مستبعد

وبناءً على القوانين الحالية، تبدو إعادة مواجهة مصر والأرجنتين أمرًا مستبعدًا، إذ لا يكفي الجدل حول القرارات التحكيمية أو اختلاف وجهات النظر بشأنها لاتخاذ قرار بإعادة اللقاء، ما لم يثبت وجود خطأ صريح في تطبيق قانون من قوانين اللعبة.

ورغم انتهاء حلم المنتخب المصري في مواصلة المشوار بكأس العالم 2026، فإن الأداء الذي قدمه اللاعبون أمام الأرجنتين ترك انطباعًا إيجابيًا لدى كثيرين، وأثبت قدرة الفراعنة على منافسة كبار المنتخبات. وبينما يستمر الجدل حول بعض القرارات التحكيمية، تبقى اللوائح الدولية واضحة في حسم مصير مثل هذه الحالات، لتُغلق باب إعادة المباراة، لكنها لا تُنهي النقاش الذي سيظل حاضرًا بين الجماهير لفترة طويلة.