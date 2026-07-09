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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إعدام 300 كيلو مأكولات بحرية وعجينة كفتة في حملات رقابية مكثفة ببورسعيد | صور

حملات رقابية مكثفة بحي الشرق على المطاعم حفاظًا على صحة المواطنين
حملات رقابية مكثفة بحي الشرق على المطاعم حفاظًا على صحة المواطنين
محمد الغزاوى

شنّت الأجهزة التنفيذية بحي الشرق في محافظة بورسعيد، برئاسة الدكتور إسلام بهنساوي، رئيس الحي، يرافقه نائبا رئيس الحي وسكرتير الحي، حملة تفتيشية مكبرة بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، وذلك ضمن خطة الحي لإحكام الرقابة على المطاعم وأماكن تقديم الغذاء للمواطنين، والتصدي لكافة صور التلاعب بالمواد الغذائية.

وجاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بشأن تكثيف الحملات الرقابية على المطاعم ومحال بيع المواد الغذائية، للتأكد من سلامة الأغذية، وحماية المواطنين من أي سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

حملات رقابية مكثفة بحي الشرق على المطاعم حفاظًا على صحة المواطنين

واستهدفت الحملة المطاعم الواقعة بنطاق حي الشرق، حيث جرى المرور الميداني للتأكد من جودة وسلامة المنتجات الغذائية المقدمة للمواطنين، ومراجعة تواريخ الصلاحية، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية وطرق الحفظ السليمة، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأسفرت الحملة عن ضبط 200 كيلو جرام من المأكولات البحرية و100 كيلو جرام من عجينة الكفتة، وذلك لمخالفتها المواصفات القياسية ووجود تغير في خصائصها الطبيعية.

وتم على الفور إعدام المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد رئيس حي الشرق أن الحملات التفتيشية والرقابية مستمرة بشكل مكثف على الأسواق والمطاعم ومحال بيع الأغذية بنطاق الحي، تنفيذًا لتوجيهات محافظ بورسعيد، بهدف إحكام الرقابة على السلع الغذائية، وضبط المخالفات، والتأكد من وصول منتجات آمنة وصحية للمواطنين.

وشدّد رئيس الحي على أنه لا تهاون مع أي مخالفة تهدّد سلامة المواطنين أو تمس الأمن الغذائي.

بورسعيد حي الشرق الطب البيطري الرقابة التموينية

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