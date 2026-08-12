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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الذهب يرتفع وهذا سعر عيار 21 اليوم الأربعاء.. مفاجأة للمواطنين

الذهب
الذهب
البهى عمرو

عاد الذهب ليتصدر المشهد من جديد، مع تسجيل أسعاره ارتفاعات ملحوظة خلال الفترة الحالية، وسط حالة من الترقب في الأسواق بشأن مستقبل المعدن الأصفر.

وتتزايد التوقعات بإمكانية وصول سعر جرام الذهب عيار 21 إلى مستوى 7000 جنيه، في ظل استمرار العوامل التي تدعم ارتفاع الأسعار، ليبقى السؤال الأبرز: إلى أي مستوى يمكن أن تصل أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة؟.

الذهب
الذهب 

كشف الدكتور ناجي فرج، خبير صناعة الذهب والمجوهرات ، أن أسعار الذهب شهدت ارتفاعات متتالية خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن سعر الأوقية ارتفع بنحو 300 دولار خلال أسبوع واحد فقط، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على أسعار الذهب في السوق المحلية.

الذهب
الذهب 

وأوضح فرج، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل الأبعاد» المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الذهب يمثل مخزنًا للقيمة وأداة للتحوط، خاصة في ظل الأزمات العالمية والتوترات التي تشهدها الأسواق.

عيار 21 قد يصل إلى 7 آلاف جنيه

الذهب


وتوقع خبير صناعة الذهب والمجوهرات استمرار الارتفاع خلال الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أن سعر جرام الذهب عيار 21 قد يصل إلى 7 آلاف جنيه خلال فترة قصيرة.

وأوضح أن الارتفاعات العالمية المتتالية في سعر الأوقية تنعكس بصورة مباشرة على السوق المصرية، خاصة مع استمرار حالة الترقب في الأسواق العالمية.

الجنيه الذهب إلى 60 ألف جنيه

ولم تتوقف توقعات الصعود عند سعر جرام الذهب، إذ توقع ناجي فرج أن يصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 60 ألف جنيه مع نهاية العام الحالي، في ظل استمرار العوامل الداعمة لارتفاع أسعار المعدن الأصفر.

وأشار إلى أن الفترة الحالية قد تمثل فرصة مناسبة للراغبين في شراء الذهب، متوقعًا أن يواصل المعدن الأصفر ارتفاعه بقوة خلال الأيام المقبلة وحتى نهاية العام.

لماذا ترتفع أسعار الذهب؟



وتتأثر أسعار الذهب عالميًا بعدد من العوامل، من بينها التوترات الجيوسياسية، وتوجهات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة، وحركة الدولار، إلى جانب إقبال المستثمرين على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا ومخزنًا للقيمة خلال فترات عدم اليقين.

وتظل الأسعار المحلية مرتبطة بحركة الأوقية عالميًا إلى جانب سعر صرف الدولار وعوامل العرض والطلب داخل السوق المصرية.

أسعار الذهب دون المصنعية



وتجدر الإشارة إلى أن أسعار الذهب المعلنة لا تتضمن قيمة المصنعية، إذ تختلف قيمة المصنعية من قطعة إلى أخرى وفقًا لنوع العيار والشركة المصنعة وتصميم المشغول، بالإضافة إلى مكان البيع.

وبينما تشير التوقعات إلى استمرار موجة الصعود، تظل الأسعار النهائية للذهب مرتبطة بتحركات الأوقية عالميًا والمتغيرات الاقتصادية والسوقية خلال الفترة المقبلة.

الذهب جرام الذهب جرام الذهب عيار 21 صناعة الذهب

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