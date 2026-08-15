المشدد 6 سنوات لـ عاطل بتهمة سرقة محاسبة في الموسكي

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 6 سنوات، بتهمة سرقة هاتف محمول من محاسبة بالإكراه وحيازة سلاح أبيض بالموسكي.

سرقة هاتف محمول من فتاة

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة كشفت ملابسات تداول منشور مدعوم بمقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله شخص يستقل دراجة نارية أثناء سرقة هاتف محمول من فتاة وإصابتها بأحد شوارع منطقة الموسكي.

وبإجراء التحريات والفحص، تم تحديد المجني عليها، وتبين أنها تعمل محاسبة وبسؤالها، قررت أنها أثناء وجودها بأحد الشوارع فوجئت بقائد دراجة نارية يشهر في وجهها سلاحا أبيض، قبل أن يستولي على هاتفها المحمول ويفر هاربا.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المتهم، وتبين أنه عاطل ومقيم بمحافظة القاهرة، وبإرشاده تم ضبط الدراجة النارية المستخدمة في ارتكاب الواقعة، والهاتف المحمول المستولى عليه، إلى جانب السلاح الأبيض المستخدم في الجريمة، كما عثر بحوزة المتهم على هاتفين محمولين آخرين.

وبفحص الواقعة تبين قيامه بسرقتهما بالطريقة ذاتها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.