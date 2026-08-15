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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

قطر تحسم الجدل بشأن الطيارين الإيرانيين: لا احتجاز.. وإجراءات بعد خرق الأجواء

قطر
قطر
محمد البدوي

نفت وزارة الخارجية القطرية بشكل قاطع صحة الادعاءات المتداولة بشأن احتجاز طيارين إيرانيين في قطر، مؤكدة أن الدوحة لم تحتجز أيًا من الطيارين، وأن ما جرى كان في إطار الإجراءات المتبعة عقب رصد خرق للأجواء القطرية؛ وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”.

 

المجال الجوي القطري

وأوضحت الخارجية القطرية أن السلطات تواصلت مع الطيارين الإيرانيين بعد دخولهم المجال الجوي القطري، إلا أنهما لم يستجيبا لمحاولات الاتصال، الأمر الذي دفع الدوحة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للمتبع في مثل هذه الحالات.

 

استلام رفات أحد الطيارين

وقالت الوزارة إن قطر أجرت اتصالات مع الجانب الإيراني لتنسيق إجراءات استلام رفات أحد الطيارين، بعدما تمكنت السلطات من العثور عليه.

وأكدت الخارجية القطرية أن الرواية المتداولة بشأن احتجاز الطيارين لا تعكس حقيقة ما حدث، مشددة على أن الإجراءات التي اتخذتها الدوحة جاءت في أعقاب واقعة خرق المجال الجوي والتعامل معها وفق الإجراءات الرسمية.

قطر الدوحة الطيارين الإيرانيين إيران

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