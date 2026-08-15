قطر تدين تصاعد اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة

أدانت دولة قطر تصاعد اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك العنف الممنهج ضد المدنيين، معتبرة ذلك انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وامتداداً للجرائم الشنيعة في حق الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية - في بيان نقلته وكالة الأنباء القطرية "قنا" اليوم/ السبت/ - أن هذه الجرائم الوحشية تعكس نهج حكومة الاحتلال في تمكين المستوطنين من ارتكاب المزيد من الاعتداءات تحت حماية الجيش الإسرائيلي وأجهزة الأمن الإسرائيلية، داعية في هذا السياق المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الأعزل، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم المروّعة.

وجددت الوزارة التأكيد على موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.