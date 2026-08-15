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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بالأسماء .. مصرع وإصابة 19 في حادث تصادم 3 سيارات بطريق مطروح

حادث ارشيفية
حادث ارشيفية
ايمن محمود

حصل صدى البلد على اسماء ضحايا حادث تصادم بين 3 سيارات بالكيلو 71 على طريق مطروح–الإسكندرية الساحلي، أمام قرية الروضة بمدينة الحمام والذى اسفر عنه مصرع شخص ، فيما أصيب 18 آخرون.

اسماء المصابين والمتوفى

وجاءت أسماء المصابين وحالاتهم الصحية 

محمد أبو بكر محمد خلف الله – 22 سنة: كدمات وسحجات وجرح بالرأس.

محمد عبد الحميد مبارك – 24 سنة: كدمات وسحجات بالجسم.

أحمد عبد الرحمن أحمد – 17 سنة: كدمات وسحجات بالجسم.

ساجدة عبد الرحمن أحمد – 18 سنة: كدمات وسحجات وجرح بالرأس.

مريم عبد الرحمن أحمد – 11 سنة: كدمات وسحجات بالجسم.

يونس عبد الرحمن أحمد – 4 سنوات: ضيق بالتنفس، وتم وضعه على جهاز تنفس صناعي.

أسامة عبد المقصود علي – 19 سنة: كدمات وسحجات بالجسم.

عماد جريو هدية محمد – 33 سنة: كدمات وسحجات بالجسم.

عبد الله أحمد باسم – 16 سنة: كدمات وسحجات بالجسم.

يسري محمد يوسف – 39 سنة: كدمات وسحجات بالجسم.

محمد منتصر عطا الله – 23 سنة: كدمات وسحجات بالجسم.

عبد الرحمن ناصر محمد – 31 سنة: كدمات وسحجات بالجسم.

محمود عبد الفتاح مبارك – 27 سنة: كدمات وسحجات واشتباة كسر بالفخذ اليسرى.

رمضان جمعة محمود – 31 سنة: كدمات وسحجات بالجسم.

إبراهيم الشناوي بهيمي – 17 سنة: كدمات وسحجات بالجسم.

محمد فتحي مبارك – 26 سنة: كدمات وسحجات بالجسم.

ياسين جابر سعد رزق – 28 سنة: جرح قوي بالرأس وكدمات قوية بالجسم.

محمد علي زكي – 33 سنة: كدمات وسحجات بالجسم وجرح بالرأس.

كما تضمنت البيانات تسجيل حالة وفاة لشخص يدعى محفوظ عثمان أبو بكر محمد، 44 سنة.

وجرى التعامل مع المصابين ونقلهم لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما باشرت الجهات المختصة الإجراءات القانونية حيال الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.

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