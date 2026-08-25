تفريغ أحواض الأشجار وتكثيف أعمال النظافة بشوارع ومناطق الغردقة

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحر الأحمر تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات بعدد من المناطق الحيوية بمدينة الغردقة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، وبمتابعة ميدانية من السيدة ماجدة حنا، نائب المحافظ.

وشملت الأعمال رفع الأتربة وتفريغ أحواض الأشجار بشارعي الحجاز والنصر، بما يسهم في تسهيل أعمال الري والحفاظ على المظهر الجمالي للشوارع، إلى جانب تفريغ القمامة وتطهير المساحات المحيطة وأسفل الحاويات بشارع الباشا.

كما امتدت الحملات إلى منطقة الكهف، حيث جرى رفع المخلفات والتراكمات، مع تكثيف أعمال النظافة العامة بشوارع الصيادين والسنترال السياحي ومنطقة أبو العباس.

ونُفذت الأعمال بالتنسيق بين مسؤولي البيئة بأحياء شمال وجنوب الغردقة، والإدارة المتكاملة للمخلفات بالديوان العام، والإدارة العامة لشؤون البيئة، بالتعاون مع جمعية الحفاظ على البيئة «هيبكا»، في إطار المتابعة المستمرة للحفاظ على المظهر الحضاري والانضباط البيئي بمختلف مناطق المدينة.