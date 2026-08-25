محققون ألمان يعثرون على طائرة مسيرة ثالثة بعد هجوم مطار لايبزيج

أفادت تقارير إعلامية ألمانية بأن محققين ألمان عثروا على طائرة مسيرة ثالثة ومواد يُشتبه في ارتباطها بحادثة وقعت في مطار لايبزيج/هاله مطلع الشهر الجاري.

وأشارت التقارير، التي أوردتها شبكة (دويتشه فيله) الألمانية اليوم، إلى أنه عُثر على الطائرة المسيرة في 14 أغسطس الجاري، أي بعد عشرة أيام من الحادثة، غرب المطار، وذكرت التقارير أن المحققين عثروا على نحو 50 جراما من مادة يُشتبه في أنها مادة الهكسوجين المتفجرة العسكرية.

كانت السلطات الألمانية قد عثرت في الرابع من الشهر الجاري على طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات بالقرب من طائرة شحن أوكرانية من طراز أنتونوف تُستخدم لنقل الإمدادات العسكرية.

ويشتبه المحققون أيضا في أن طائرة مسيرة ثانية ربما اصطدمت بطائرة شحن تابعة لشركة DHL بعد وقت قصير من إغلاق المطار مؤقتا.

وقد نفت روسيا الاتهامات الموجهة إليها بالوقوف وراء محاولة الهجوم.

ويُعد مطار لايبزيج/هاله أحد أهم مطارات الشحن في ألمانيا، كما أنه بمثابة مركز لوجستي عسكري.