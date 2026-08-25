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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

دمنهور تستقبل شعلة أسبوع شباب الجامعات.. رئيس الجامعة: شبابنا هم طاقة الوطن

جامعة دمنهور تستقبل شعلة "أسبوع شباب الجامعات
جامعة دمنهور تستقبل شعلة "أسبوع شباب الجامعات
ساندي رضا

 استقبلت جامعة دمنهور، منذ قليل شعلة "أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا الرابع عشر" في محطتها الحادية عشر، وذلك استعدادا للانطلاق الرسمي للفعاليات التي تستضيفها جامعة المنيا خلال الفترة من 25 إلى 30 سبتمبر 2026، في إطار توجيهات الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، بتعزيز الوعي الوطني لدى الشباب ودعم الأنشطة الطلابية بكافة المؤسسات التعليمية.

​وقد انطلقت مراسم الاحتفالية من أمام كلية الهندسة وسط أجواء وطنية عارمة، بحضور الدكتور إلهامي ترابيس رئيس جامعة دمنهور، والدكتور ماجد شعلة، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب، عكست مدى الانتماء والفخر بالدور الحيوي الذي يضطلع به شباب الجامعات المصرية.


​وفي كلمته خلال الاحتفالية، أكد الدكتور إلهامي ترابيس، أن استقبال الشعلة يمثل رسالة وطنية سامية تعكس تواصل الأجيال وانتقال راية العلم والمسؤولية بين أبناء الوطن الواحد.

​ووجه رئيس الجامعة أسمى آيات الشكر والتقدير إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على دعمه غير المسبوق لشباب مصر وجهوده المستمرة في بناء دعائم الجمهورية الجديدة، مثمنا جهود الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في دعم مسيرة الأنشطة الطلابية، وواصل شكره للدكتور عصام الدين فرحات، رئيس جامعة المنيا، على استضافة فعاليات هذا الحدث الوطني البارز.

​واختتم رئيس الجامعة كلمته بتوجيه رسالة للطلاب حثهم فيها على ضرورة تمثيل جامعة دمنهور بأفضل صورة مشرفة، والحرص على الاستفادة القصوى من هذه الفعاليات في بناء الوعي، وتبادل الخبرات، وتعزيز روح المنافسة الشريفة، و​ترسيخ قيم العمل الجماعي والمسؤولية.

و​شملت فعاليات استقبال الشعلة تنظيم جولة تفقدية موسعة داخل كلية الطب والمستشفى الجامعي بجامعة دمنهور؛ والتي تعد إحدى أبرز الثمار والمشروعات القومية التنموية التي توليها الدولة اهتماما بالغا لخدمة أهالي محافظة البحيرة والمحافظات المجاورة، ويجسد هذا الصرح الطبي المتكامل رؤية الدولة في توفير بنية تحتية تعليمية وصحية متطورة تسهم في إعداد أطباء المستقبل وفق أحدث المعايير العلمية والعملية.

​من جانبه، أشار الدكتور ماجد شعلة إلى أن مرور الشعلة بالمشروعات القومية للجامعة يهدف إلى ربط الشباب بإنجازات وطنهم، مؤكدا أن مشاركة طلاب جامعة دمنهور في أسبوع الشباب تمثل فرصة ذهبية لصقل مهاراتهم الشخصية والمهنية، وترسيخ قيم العمل الجماعي والمواطنة الفاعلة.

​واختتمت جامعة دمنهور فعاليات الاستقبال بتوجيه رسالة مضيئة لشباب الجامعات المصرية: "احملوا النور، واحملوا العلم، واحملوا معهما أمانة ومسؤولية بناء هذا الوطن العظيم". لتنطلق الشعلة من أمام المستشفى الجامعي بدمنهور متابعة مسيرتها نحو باقي جامعات الجمهورية.

جامعة دمنهور أسبوع شباب الجامعات جامعة المنيا

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