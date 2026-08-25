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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: توجيهات الرئيس السيسي تضع تطوير التعليم على رأس الأولويات

النائبة هبة غالي
النائبة هبة غالي
حسن رضوان

أشادت النائبة هبة غالي، عضو مجلس النواب، بالتوجيهات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه بمدينة العلمين مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،و محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدة أن الاجتماع يعكس اهتمام الدولة المصرية المتواصل بتطوير منظومة التعليم بمختلف مراحلها، والاستعداد الجاد للعام الدراسي الجديد 2026/2027.

وأكدت النائبة هبة غالي أن توجيه الرئيس بتكثيف إقامة المعارض الخاصة ببيع المستلزمات الدراسية بأسعار مناسبة يمثل خطوة مهمة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل الأسر المصرية، خاصة مع تزايد احتياجات الطلاب مع بداية العام الدراسي، مشيدة في الوقت ذاته بالتأكيد على حوكمة المصروفات المدرسية بما يضمن عدم تحميل أولياء الأمور أعباء إضافية.

ضرورة تطبيق الحد الأدنى للأجور في المدارس

وقالت إن توجيه الرئيس بضرورة تطبيق الحد الأدنى للأجور في المدارس على جميع الفئات، من معلمين وفنيين وإداريين وغيرهم، يؤكد حرص الدولة على دعم العاملين بالمنظومة التعليمية وتحسين أوضاعهم، باعتبارهم أحد أهم عناصر نجاح عملية تطوير التعليم، مشيرة إلى أن الاستثمار في المعلم والعاملين بالمدارس هو استثمار مباشر في مستقبل الأجيال القادمة.

وأشادت النائبة هبة غالي بما جرى استعراضه بشأن نظام شهادة البكالوريا المصرية وآليات الامتحانات والتقييم الخاصة بها، معتبرة أن المرونة في المسارات التعليمية ومنح الطلاب فرصاً متعددة لتحسين أدائهم الأكاديمي يمثلان تطوراً مهماً في فلسفة التعليم، ويسهمان في الحد من الضغوط المرتبطة بالامتحانات، مع الحفاظ على معايير الجودة والانضباط.


وشددت عضو مجلس النواب على أهمية توجيه الرئيس بأن تكون الامتحانات من الكتب المدرسية وكتب التقييمات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والاختبارات الاسترشادية ذات الصلة، مؤكدة أن ذلك يعزز مبدأ تكافؤ الفرص ويضمن وضوح مصادر التعلم أمام الطلاب وأولياء الأمور، إلى جانب الحفاظ على مكانة المواد الأساسية، وفي مقدمتها اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ.
وأضافت أن حصول مناهج البكالوريا المصرية على اعتماد مؤسسة البكالوريا الدولية التعليمية يمثل مؤشراً إيجابياً على جهود الدولة في تحديث المناهج وتطوير المحتوى التعليمي بما يتوافق مع المعايير الدولية، مع ضرورة الحفاظ في الوقت ذاته على الهوية الوطنية والثقافية المصرية.

واختتمت النائبة هبة غالي تصريحها بالتأكيد على أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تطوير التعليم قبل الجامعي والجامعي تعكس رؤية متكاملة لبناء الإنسان المصري، تقوم على تحسين جودة التعليم، ودعم المعلمين والعاملين، وتخفيف الأعباء عن الأسر، وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، وتعزيز دور البحث العلمي والجامعات في خدمة المجتمع والدولة.

النائبة هبة غالي الرئيس السيسي الأسرة المصرية الإنسان

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