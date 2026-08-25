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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رابط مجهول قد يكلفك بياناتك.. «تنظيم الاتصالات» تكشف طرق حماية المواطنين

هاتف
هاتف
عادل نصار

أكد المهندس محمد إبراهيم، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن مجرد الرد على مكالمة هاتفية من رقم مجهول، حتى لو كان الرقم صادرًا من خارج مصر، لا يعني تعرض بيانات الهاتف للاختراق أو السرقة.

وأوضح خلال لقاء في برنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة إكسترا نيوز، وتقدمه الإعلامية ندى رضا، أن المكالمات الهاتفية التي تستهدف الحصول على بيانات شخصية تعتمد في الأساس على إقناع الشخص بالإفصاح عن معلوماته بإرادته، مؤكدًا أن مجرد إجراء المكالمة لا يؤدي في حد ذاته إلى سحب بيانات الهاتف.

وحذر المسؤول من التعامل مع الروابط والرسائل مجهولة المصدر، موضحًا أن الوصول إلى بيانات المستخدم دون إذنه يمكن أن يحدث عبر الإنترنت، من خلال الضغط على رابط ضار أو فتح رسالة مجهولة.

ودعا المواطنين إلى عدم التفاعل مع الرسائل غير المعروفة أو الأشخاص الغرباء الذين يحاولون التواصل معهم وطلب بيانات شخصية، مشيرًا إلى أن الشخص الذي يتواصل مع المستخدم قد ينتحل صفة موظف في شركة أو جهة معروفة، في حين أنه قد لا يكون كذلك.

وشدد على أهمية عدم الاحتفاظ بجميع المعلومات الشخصية على الهاتف المحمول، خاصة أن الجهاز متصل بالإنترنت لفترات طويلة، وقد تتم عليه تحديثات تلقائية أو تعمل عليه تطبيقات تملك صلاحيات لا ينتبه إليها المستخدم.

وأكد أهمية تغيير كلمات المرور بصورة دورية، موضحًا أن تغييرها يقلل من مدة استفادة أي جهة غير مصرح لها من الحساب في حال حدوث اختراق.

كما شدد على ضرورة استخدام كلمات مرور قوية تتضمن أرقامًا ورموزًا وحروفًا، وعدم اعتبار طلب كلمات مرور طويلة ومعقدة من جانب البنوك أو التطبيقات أمرًا مزعجًا، لأن ذلك يمثل أحد إجراءات الحماية الأساسية.

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