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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ريال مدريد يعلن قائمته لمباراة ريال سوسيداد في الدوري الإسباني

مباراة ريال سوسيداد
مباراة ريال سوسيداد
أ ش أ

أعلن نادي ريال مدريد، اليوم الثلاثاء، قائمته لمباراة ريال سوسيداد في الدوري الإسباني، المقرر إجراؤها غدًا الأربعاء.

ويستضيف ريال مدريد غدًا الأربعاء على ملعبه سانتياجو برنابيو فريق ريال سوسيداد في المباراة المؤجلة لحساب الجولة الأولى من الدوري الإسباني لموسم 2026- 2027.

ويسعى ريال مدريد لتحقيق النقاط الثلاثة وتأكيد انطلاقته القوية في الدوري خلال الموسم الحالي بعد أن حقق الفوز في المباراة الماضية على حساب إسبانيول في ملعب الأخير بهدفين مقابل هدف، أما ريال سوسيداد فسيحاول تعويض خسارته في الجولة الماضية بهدف نظيف خارج ملعبه أمام ريال بيتيس.

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الثلاثاء، تدريباته استعدادًا للمباراة قبل مواجهة ريال سوسيداد، في المباراة المؤجلة من الجولة الأولى من الدوري الإسباني.

وبدأت الحصة التدريبية على العشب بجلسات تمرير قصيرة للتحفيز ثم مرحلة تكتيكية، بعد ذلك، أجرى اللاعبون تدريبات على الضغط والاستحواذ واختتموا بسلسلة من المباريات على ملاعب ذات أبعاد صغيرة.

وعلى هامش المران، خاض كل من إندريك وميليتاو وميندي وتياجو ورودريجو وأسينسيو وتشواميني بشكل فردي، فيما غاب الفرنسي أوريليان تشواميني عن التدريب الأخير للفريق.

وأعلن النادي قائمته للمباراة والتي جاءت على النحو التالي، حراس المرمى: كورتوا - لونين - سيرجيو ميستري، المدافعون: هويسن - ترينت أليكساندر أرنولد - كوناتي - كوكوريلا - ألفارو كاريراس - أنطوني روديجر- - دينزل دومفريس - ماريو ريفاس، لاعبو الوسط: جود بيلينجهام - إدواردو كامافينجا - إرنستو فالفيردي - أردا جولر - برناردو سيلفا - سيستيرو - اليكسيس سيريا، المهاجمون: فينيسيوس جونيور- كيليان مبابي - إسبري - إبراهيم دياز - يان ديوماندي.

نادي ريال مدريد مباراة ريال سوسيداد الدوري الإسباني

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