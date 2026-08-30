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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة قنا تطلق بوابتها الرقمية الموحدة للطلاب

الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا
الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا
أ ش أ

 أطلقت جامعة قنا البوابة الرقمية لطلاب الجامعة، لتكون نقطة دخول موحدة إلى مختلف الخدمات الطلابية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة تقديم الخدمات وتحسين تجربة الطالب داخل الجامعة وذلك ضمن توجه جامعة قنا برئاسة الدكتور أحمد عكاوي، رئيس الجامعة، نحو التوسع في التحول الرقمي وتطوير منظومة الخدمات الإلكترونية المقدمة للطلاب، وتيسير حصولهم على الخدمات الجامعية من خلال منصات رقمية موحدة ومتكاملة.

وأكد الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا -في تصريح اليوم/ الأحد/- أن اطلاق البوابة الرقمية يأتي ضمن رؤية الجامعة لتطوير منظومة الخدمات الطلابية والارتقاء بكفاءة الأداء المؤسسي من خلال توظيف أدوات التحول الرقمي، مشيرا إلى أن البوابة تمثل خطوة نحو توحيد الخدمات الإلكترونية في واجهة رقمية واحدة، بما يوفر الوقت والجهد على الطلاب، ويسهم في تقديم الخدمات بصورة أكثر سهولة ودقة وسرعة، مؤكدًا مواصلة الجامعة في تطوير الحلول الرقمية التي تدعم جودة الخدمات المقدمة للطلاب.

من جانبه أوضح الدكتور أشرف موسى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن البوابة الرقمية تسهم في تيسير رحلة الطالب داخل الجامعة، من خلال إتاحة الخدمات الأساسية إلكترونيًا وتقليل الإجراءات الورقية، مؤكدا أهمية استفادة الطلاب من الخدمات المتاحة عبر المنصة الرسمية للجامعة، والالتزام بالتعليمات والضوابط المنظمة لكل خدمة.

ومن جهته أشار المهندس علي فكري، مدير الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي بالجامعة، إلى أن البوابة الرقمية تمثل إطارا موحدا لتقديم الخدمات الإلكترونية للطلاب، من خلال تجميعها في منصة واحدة تتيح للطالب الوصول إلى خدماته الجامعية بصورة منظمة، موضحا أن المنظومة تستهدف توحيد قنوات تقديم الخدمة وتسهيل الإجراءات، بما يعزز كفاءة الخدمات الرقمية المقدمة للطلاب.

يشار إلى أن البوابة الرقمية لطلاب جامعة قنا تأتي ضمن جهود الجامعة الرامية إلى توسيع نطاق الخدمات الإلكترونية وربطها في إطار رقمي موحد، بما يواكب احتياجات الطلاب ويدعم توجه الجامعة نحو التحول الرقمي، ويعزز جودة الخدمات المقدمة لهم.

وتتيح البوابة الرقمية للطلاب الوصول إلى مجموعة متكاملة من الخدمات الإلكترونية، تشمل الحياة الطلابية والخدمات العامة، والخدمات المالية والرعاية، والشئون الأكاديمية، ومراكز ووحدات الجامعة، إلى جانب خدمات الطلاب الجدد، والتربية العسكرية، وتحويلات الطلاب، والخدمات المالية والسداد الإلكتروني، والخدمات الأكاديمية والخدمات المرتبطة بمراكز ووحدات الجامعة، بما يوفر للطالب نافذة رقمية موحدة للوصول إلى مختلف الخدمات.

كما تتيح البوابة للطالب الاستفادة من الخدمات المتاحة من خلال واجهة إلكترونية موحدة، بما يدعم الانتقال من الإجراءات التقليدية إلى منظومة أكثر تنظيمًا، ويسهم في توحيد قنوات تقديم الخدمة وتيسير حصول الطلاب على احتياجاتهم الجامعية، مع تطوير الخدمات بصورة مستمرة وفقا لاحتياجات الطلاب.

ويتم الدخول على المنصة من خلال الرابط التالي:


https://mispg.qu.edu.eg/StudentPortal/

جامعة قنا البوابة الرقمية لطلاب الجامعة الخدمات الطلابية

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