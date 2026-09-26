سيف الدرع يهاجم إقامة مباراة برشلونة أمام بينهيروس بالتزامن مع صلاة الجمعة

هاجم سيف الدرع، لاعب نادي برشلونة الإسباني لكرة اليد، إقامة مباراة فريقه أمام بينهيروس البرازيلي بالتزامن مع توقيت صلاة الجمعة، مؤكدًا أن الأمر لا يتناسب مع إقامة بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد في مصر.

وكان برشلونة قد استهل مشواره في البطولة بالفوز على بينهيروس بنتيجة 44-33، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات دور المجموعات.

وقال الدرع عقب المباراة في تصريحات إعلامية عبر قناة أون تايم سبورت، «قبل أن أتحدث عن المباراة ضد بينهيروس، أريد أن أقول شيئًا، نحن في بلد مسلم ونلعب يوم الجمعة في نفس توقيت الصلاة، هذا لا يمكن أن يحدث إطلاقًا، لا أعرف من المسؤول عن الأمر سواء هو مصري أم لا،.

وواصل: «حرصت على أداء الصلاة رغم توقيت المباراة، لم أتواجد مع فريقي وذهبت لأداء الصلاة وعدت مرة أخرى خلال منتصف الشوط الأول، لأن هذا الأمر غير صحيح»