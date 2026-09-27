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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

المنتخب الأوليمبي يبدأ خطواته الأولى.. قياسات وملفات طبية وتدريبات بدنية

منتخب مصر
منتخب مصر
ياسمين تيسير

شهد مركز المنتخبات الوطنية لكرة القدم، اليوم، تجمع لاعبي المنتخب الأوليمبي، في بداية التحضير للمرحلة المقبلة، حيث خضع اللاعبون للقياسات اللازمة، وتم إعداد الملفات الطبية الخاصة بكل لاعب، إلى جانب أداء تدريبات بدنية، ضمن برنامج الإعداد للمنتخب قبل انطلاق معسكره الأول.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب أول معسكراته، خلال شهر نوفمبر المقبل، ضمن الأجندة الدولية، في بداية مرحلة جديدة تستهدف تكوين قوام المنتخب وتجهيز عناصره بالشكل الأمثل للاستحقاقات المقبلة.

وتتولى الإدارة الفنية للاتحاد المصري لكرة القدم، الإشراف على المرحلة الحالية، لحين الاستقرار على الجهاز الفني للمنتخب.

الاوليمبي المنتخب شوقي غريب

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