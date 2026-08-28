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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بعد دخوله المستشفى.. تعرف على أعراض وسبب مرض بيومي فؤاد

بيومي فؤاد
بيومي فؤاد
هاجر هانئ

تعرض الفنان القدير بيومي فؤاد لوعكة صحية أمس وذلك نقل على إثرها إلى إحدى المستشفيات و تلقي العلاج و الرعاية اللازمة.

كشفت بعض التقارير و المصادر أن الفنان بيومي فؤاد يعاني من الحزام الناري وهو  هو عدوى فيروسية تسبب طفحاً جلدياً مؤلماً وتلفاً في الأعصاب، ويُعرف أيضاً باسم "الهربس النطاقي".

ينجم الحزام الناري عن الفيروس نفسه المسبب لجدري الماء؛ إذ يظل هذا الفيروس خاملاً في الجسم ويمكن أن ينشط مجدداً في الأعصاب في مرحلة لاحقة من العمر. لذا، إذا كنت قد أُصبت بجدري الماء سابقاً، فقد تصاب بالحزام الناري.

أعراض الحزام الناري 


يُعد الطفح الجلدي المؤلم، الذي يبرز عن سطح الجلد أو تظهر عليه بثور، العرض الأكثر شيوعاً لـ الحزام الناري. وقد يظهر هذا الطفح بالقرب من الخصر أو على جانب واحد من الوجه أو الرقبة أو الصدر أو البطن أو الظهر، كما قد يظهر أحياناً في أجزاء أخرى من الجسم.

وتشمل الأعراض الأخرى التي قد تظهر قبل الطفح الجلدي أو بالتزامن معه ما يلي:

ألم عصبي عميق يتسم بالحرقان أو الشعور بطعنات
حكة أو وخز (تنميل)
مناطق من الجلد محمرة أو متغيرة اللون
حمى
قشعريرة
صداع
شعور عام بالتوعك أو الإعياء
اضطراب في المعدة
قد تظهر بعض الأعراض المبكرة -مثل الألم العصبي وتغير لون الجلد- قبل ظهور الطفح الجلدي بأسابيع، بينما قد تظهر أعراض أخرى في الأيام التي تسبق ظهوره. يتحول الطفح الجلدي إلى بثور بعد حوالي ثلاثة إلى أربعة أيام من ظهوره، وفي غضون 10 أيام تقريباً، تجف هذه البثور وتتكون فوقها قشور؛ وقد تستغرق هذه القشور بضعة أسابيع لتختفي تماماً.

تجدر الإشارة إلى أن بعض الأشخاص المصابين بالحزام الناري لا يظهر لديهم طفح جلدي. لذا، ينبغي عليك استشارة مقدم الرعاية الصحية إذا ظهرت عليك أعراض القوباء المنطقية، حتى في حال عدم ظهور الطفح الجلدي.

أسباب الحزام الناري


يظهر الحزام الناري نتيجة الإصابة بفيروس "الحماق النطاقي" (VZV). فبعد الإصابة بجدري الماء، يظل هذا الفيروس موجوداً في الجسم حتى بعد زوال الأعراض، حيث يظل كامناً (غير نشط) داخل الخلايا العصبية. وفي بعض الأحيان، ينشط الفيروس مجدداً في مرحلة لاحقة من العمر، مما يؤدي إلى الإصابة بالقوباء المنطقية.

ورغم أن الخبراء لا يدركون دائماً السبب الدقيق وراء إعادة نشاط الفيروس، إلا أن ذلك غالباً ما يحدث مع التقدم في العمر، حيث يبدأ الجهاز المناعي في الضعف بشكل طبيعي.

المصدر: clevelandclinic.

بيومي فؤاد أعراض الحزام الناري أسباب الحزام الناري

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