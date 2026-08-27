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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بعد أزمة البيض العالمية.. 10 معلومات صادمة عن السالمونيلا

البيض
البيض
ريهام قدري

أعادت أزمات تفشي السالمونيلا المرتبطة بالبيض والتي تعد من أبرز مسببات الأمراض المنقولة بالغذاء.

 ووفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها «CDC»، تتسبب السالمونيلا في نحو 1.35 مليون إصابة سنويًا في الولايات المتحدة، وتكون الأطعمة الملوثة مصدر معظم هذه الإصابات.

وفي أحد تفشيات السالمونيلا المرتبطة بالبيض عام 2025، أعلنت CDC تسجيل 134 إصابة في 10 ولايات، ودخول 38 شخصًا إلى المستشفى، ووفاة حالة واحدة.

وفيما يلي 10 معلومات مهمة عن السالمونيلا:

1- السالمونيلا قد تكون موجودة في الطعام دون أن تبدو عليه علامات التلف
وجود البكتيريا لا يعني بالضرورة أن الطعام سيغير شكله أو رائحته، لذلك لا يمكن الاعتماد على المظهر وحده للحكم على سلامته.

2- البيض من الأطعمة التي يمكن أن تنقل السالمونيلا
تناول البيض النيئ أو غير مكتمل الطهي ومنتجات البيض غير المطهية جيدًا قد يزيد خطر الإصابة بالعدوى.

3- الأعراض لا تظهر فورًا
قد تبدأ أعراض العدوى بعد فترة تتراوح بين 6 ساعات و6 أيام من ابتلاع البكتيريا، لذلك قد لا يربط المصاب بين الأعراض والطعام الذي تناوله.

4- السالمونيلا ليست مجرد اضطراب بسيط في المعدة
يمكن أن تسبب إسهالًا وتقلصات شديدة في البطن وحمى، وقد يصاحبها الغثيان والقيء والصداع وفقدان الشهية.

5- معظم المصابين يتعافون خلال أيام
توضح CDC أن معظم الأشخاص يتعافون دون علاج محدد خلال 4 إلى 7 أيام، لكن بعض الحالات قد تصبح شديدة وتحتاج إلى العلاج بالمستشفى.

6- الأطفال الصغار وكبار السن أكثر عرضة للمضاعفات
الأطفال دون الخامسة، والأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر، وكذلك أصحاب المناعة الضعيفة، يكونون أكثر عرضة للإصابة الشديدة.

7- السالمونيلا يمكن أن تنتقل عبر التلوث المتبادل
يمكن أن تنتقل البكتيريا من الأطعمة النيئة أو الأسطح والأدوات الملوثة إلى أطعمة أخرى، وهو ما يجعل فصل الطعام النيئ عن الطعام الجاهز للأكل خطوة مهمة للوقاية.

8- الحيوانات قد تحمل السالمونيلا دون أن تبدو مريضة
يمكن لبعض الحيوانات، ومنها الدواجن والزواحف، أن تحمل البكتيريا وتنقلها إلى الإنسان من خلال ملامستها أو ملامسة البيئة المحيطة بها.

9- الإصابة بالسالمونيلا لا تعني دائمًا الحاجة إلى المضاد الحيوي
معظم المصابين يتعافون دون علاج بالمضادات الحيوية، بينما قد تحتاج بعض الحالات الشديدة أو الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات إلى تدخل طبي.

10- الوقاية تبدأ من المطبخ
توصي CDC باتباع أربع خطوات أساسية لسلامة الغذاء: التنظيف، والفصل بين الأطعمة النيئة والجاهزة، والطهي الجيد، والتبريد السريع.

متى تستدعي الأعراض زيارة الطبيب؟

يجب الانتباه إلى علامات شدة العدوى، مثل الإسهال الدموي، استمرار الإسهال لأكثر من 3 أيام، ارتفاع الحرارة، القيء المتكرر أو ظهور علامات الجفاف، إذ قد تستدعي هذه الأعراض الحصول على رعاية طبية.

المصدر: (CDC)،(FDA).

السالمونيلا البيض تسمم السالمونيلا سالمونيلا تسمم البيض

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