ارتفاع جديد في سعر الريال السعودي أمام الجنيه.. تعرف على أسعار البنوك

واصل سعر الريال السعودي ارتفاعه أمام الجنيه المصري خلال منتصف تعاملات اليوم الخميس 20 أغسطس 2026، بالتزامن مع التحركات الصعودية التي شهدتها أسعار عدد من العملات الأجنبية، وفي مقدمتها الدولار واليورو.

وجاء ارتفاع الريال السعودي في نطاق محدود لم يتجاوز نحو 10 قروش، مع اختلاف أسعار الشراء والبيع من بنك إلى آخر، وفقًا لآخر تحديثات البنوك العاملة في السوق المصرية.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 13.4923 جنيه للشراء، و13.5193 جنيه للبيع، ليواصل تحركاته الصعودية أمام الجنيه.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

بلغ سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 13.45 جنيه للشراء، و13.51 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي

سجل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 13.45 جنيه للشراء، و13.51 جنيه للبيع.

أسعار الريال السعودي في البنوك

سجل سعر الريال السعودي في بنك القاهرة نحو 13.43 جنيه للشراء، و13.49 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية نحو 13.44 جنيه للشراء، و13.45 جنيه للبيع.

وسجل الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 13.45 جنيه للشراء، و13.54 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي CIB، سجل سعر الريال السعودي نحو 13.46 جنيه للشراء، و13.50 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودي في بنك saib نحو 13.29 جنيه للشراء، و13.52 جنيه للبيع.

وسجل مصرف أبو ظبي الإسلامي سعر الريال السعودي عند نحو 13.4908 جنيه للشراء، و13.5171 جنيه للبيع.

تحركات العملات أمام الجنيه

تأتي تحركات سعر الريال السعودي بالتزامن مع تغيرات في أسعار عدد من العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، وسط متابعة مستمرة لحركة أسعار الصرف في البنوك.

وتختلف أسعار العملات من بنك إلى آخر وفقًا لسياسات التسعير وحركة العرض والطلب، كما قد تتغير الأسعار على مدار اليوم مع صدور تحديثات جديدة من البنوك.