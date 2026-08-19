الريال السعودي يرتفع مجددا أمام الجنيه.. تعرف على سعره في البنوك اليوم

واصل سعر الريال السعودي ارتفاعه أمام الجنيه المصري خلال منتصف تعاملات اليوم الأربعاء، بالتزامن مع تحركات صعودية سجلتها أسعار عدد من العملات الأجنبية، وعلى رأسها الدولار واليورو، وسط اختلاف واضح في مستويات الأسعار من بنك لآخر، ورغم استمرار الريال السعودي في الصعود، فإن التحرك جاء في نطاق محدود، إذ لم تتجاوز الزيادة نحو 10 قروش، مع اختلاف سعر الشراء والبيع بحسب البنك، لتتباين أسعار الريال السعودي من بنك إلى آخر خلال تعاملات اليوم.

أسعار الريال السعودي في البنوك اليوم

البنك المركزي المصري: سجل سعر الريال السعودي نحو 13.4923 جنيه للشراء، و13.5193 جنيه للبيع.

بنك مصر: سجل سعر الريال السعودي نحو 13.45 جنيه للشراء، و13.51 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: بلغ سعر الريال السعودي نحو 13.45 جنيه للشراء، و13.51 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: سجل سعر الريال السعودي نحو 13.43 جنيه للشراء، و13.49 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: سجل سعر الريال السعودي نحو 13.44 جنيه للشراء، و13.45 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: بلغ سعر الريال السعودي نحو 13.45 جنيه للشراء، و13.54 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: سجل سعر الريال السعودي نحو 13.46 جنيه للشراء، و13.50 جنيه للبيع.

بنك saib: سجل سعر الريال السعودي نحو 13.29 جنيه للشراء، و13.52 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: سجل سعر الريال السعودي نحو 13.4908 جنيه للشراء، و13.5171 جنيه للبيع.