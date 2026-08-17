وصل لمستوى الـ12 جنيها.. تراجع جديد للريال السعودي في ختام تعاملات البنوك اليوم

شهد سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 17 أغسطس 2026 تراجع طفيف إلى جانب تحركات متفاوتة في ختام تعاملات اليوم بالبنوك، ليسجل مستويات مختلفة للشراء والبيع، وسط تباين محدود بين أسعار البنوك، ليسجل الريال السعودي أقل سعر للشراء عند 12.93 جنيه في المصرف المتحد، بينما بلغ أعلى سعر للشراء بين الأسعار المعلنة 13.35 جنيه في البنك المركزي المصري.

أما على مستوى البيع، فسجل الريال السعودي أعلى سعر عند 13.4053 جنيه في المصرف المتحد، فيما تراوحت أسعار البيع في باقي البنوك حول مستويات 13.38 و13.40 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنوك اليوم

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

سجل سعر الريال السعودي في المصرف المتحد نحو 12.9365 جنيه للشراء، و13.4053 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية نحو 13.31 جنيه للشراء، و13.39 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك saib

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك saib نحو 13.18 جنيه للشراء، و13.40 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي مصر نحو 13.32 جنيه للشراء، و13.38 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 13.35 جنيه للشراء، و13.39 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 13.32 جنيه للشراء، و13.38 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي الدولي

سجل سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي الدولي نحو 13.25 جنيه للشراء، و13.39 جنيه للبيع.