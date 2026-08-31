أتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، إجراءات تجديد التعاقد مع نجمه الجزائري عبد الرحيم دغموم بعقد يمتد حتى نهاية موسم 2029/2028 .

و قام اللاعب بالتوقيع على تعاقده الجديد مع الدكتور محمد موسى عضو مجلس إدارة النادي والمشرف على الفريق الأول.

المصري يجدد تعاقده مع نجمه الجزائري عبد الرحيم دغموم حتى نهاية موسم 2029/2028



الجدير بالذكر أن اللاعب عبد الرحيم دغموم كان قد انضم للمصري مطلع موسم 2023/2022 قادمًا من صفوف فريق وفاق سطيف الجزائري حيث تألق بين صفوف النسور الخضر خلال المواسم الماضية الأمر الذي جعله محط أنظار العديد من الأندية داخل وخارج مصر ولكن رغبة اللاعب في البقاء مع النسور الخضر دفعت إدارة المصري لتمديد عقد اللاعب الذي كان سينتهي بنهاية الموسم الحالي.