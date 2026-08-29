مواصفات وسعر مرسيدس EQS موديل 2026 في السوق السعودي

تقدم مرسيدس الألمانية مجموعة واسعة من السيارات في السوق السعودي، من بينها EQS موديل 2026 التي تأتي ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV الكبيرة والفاخرة، مع اعتمادها على منظومة دفع كهربائية بالكامل، بالإضافة إلى باقة من التجهيزات.

تصميم وأبعاد مرسيدس EQS 2026

تأتي مرسيدس EQS بهيكل كبير يعكس انتماءها إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الفاخرة، حيث يبلغ طولها 5,128 مم، وعرضها 2,034 مم، وارتفاعها 1,722 مم، فيما تصل قاعدة العجلات إلى 3,210 مم.

مرسيدس EQS 2026

ويتراوح وزن السيارة من دون ركاب بين 2,859 و2,870 كجم، بينما تبلغ سعة مساحة الأمتعة 645 لترًا، وعلى مستوى المظهر الخارجي، تأتي السيارة بمصابيح أمامية وخلفية LED مع إضاءة نهارية، إلى جانب جنوط ألمنيوم قياس 22 بوصة في الأمام والخلف، وسقف بانورامي.

مرسيدس EQS فئة 450 4MATIC

تعتمد مرسيدس EQS 450 4MATIC على منظومة كهربائية مكونة من محركين، مع ناقل حركة أوتوماتيكي أحادي السرعة ونظام دفع رباعي 4WD. وتنتج هذه المنظومة قوة إجمالية تصل إلى 335 حصانًا، بينما يبلغ عزم الدوران 800 نيوتن متر، وتستطيع اتسارع من 0 إلى 96 كم في الساعة خلال 5.8 ثانية.

مرسيدس EQS 2026

وتحصل فئة 450 4MATIC على بطارية بسعة 118 كيلوواط ساعة، وتوفر مدى قيادة كهربائيًا يصل إلى 502 كم، بينما يستغرق شحن البطارية من 0 إلى 100% عبر نظام AC حوالي 14 ساعة، ويمكن رفع مستوى الشحن من 10 إلى 80% خلال نحو 31 دقيقة.

مرسيدس EQS فئة 580 4MATIC تقدم قوة أعلى

تنتقل EQS إلى مستوى أكثر قوة مع فئة 580 4MATIC، التي تعتمد أيضًا على محركين كهربائيين وناقل حركة أوتوماتيكي أحادي السرعة، مع نظام دفع رباعي 4WD. وترتفع القوة الإجمالية في هذه الفئة إلى 536 حصانًا، بينما يصل عزم الدوران إلى 858 نيوتن متر.

مرسيدس EQS 2026

وتظهر الزيادة في القوة على مستوى التسارع، إذ تحتاج EQS 580 4MATIC إلى 4.5 ثانية فقط للوصول من الثبات 0 وصولًا إلى سرعة 96 كم في الساعة، كما تصل قدرة القطر إلى 1,587 كجم.

سعر مرسيدس EQS موديل 2026 في السوق السعودي

تبدأ أسعار مرسيدس EQS موديل 2026 في السوق السعودي من 552,000 ريال.