عبدالحليم علي يشيد بـ حسام أشرف.. ويوجه رسالة لـ ناصر منسي

أشاد عبد الحليم علي، نجم الزمالك السابق، بمستوى حسام أشرف، مهاجم الفارس الأبيض، مؤكدًا أنه يمتلك إمكانيات مميزة تؤهله للعب على المستوى الدولي.

وقال عبدالحليم علي عبر أوضة اللبس: «حسام أشرف ابن نادي الزمالك رأس حربة قوي وأكثر شيء يعجبني فيه هو كثرة تحركاته الإيجابية، وهو ما يساعد زملائه بالفريق».

وتابع: «حسام أشرف يمتلك مقومات المهاجم الدولي، وأعتقد أنه سيلفت نظر حسام حسن».

ووجه عبدالحليم علي نصيحة إلى ناصر منسي، قائلًا: «اشتغل على نفسك وركز».



وعن مصطفى محمد، قال عبدالحليم علي: «يجب أن ينصب تركيز مصطفى محمد على الرد في الملعب وأعتقد أنه سيتألق في الدوري التركي وسيعود لمنتخب مصر».