قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
يستقيم به عيشك من رزق واسع ومال وخير.. خطيب المسجد الحرام يوضح السر
بدء تسليم استمارات النجاح لطلاب الدور الثاني للثانوية العامة بالمدارس.. غدًا
آخر موعد لحجز أراضي برنامج مسكن في 17 مدينة جديدة
أخبار خدمية| أسعار الذهب والدولار والعملات الأجنبية.. وحالة الطقس اليوم الجمعة
ابنه يرافقه.. تشييع جثمان نجل شكري سرحان في أستراليا بعد تعذر نقله للقاهرة بسبب الجنسية
من ضبط السوق العقارية إلى «حياة كريمة».. أبرز تحركات وزارة الإسكان خلال أسبوع
حريق داخل شقة سكنية بحدائق الأهرام.. والحماية المدنية تسيطر عليه
تعاون بين الرقابة المالية والبريد المصري لإتاحة خدمة بريدي للمراسلات الرسمية الإلكترونية
الجيش الأمريكي يعطل برامج تتبع الإعلانات على أجهزته لتأمين قواته بالشرق الأوسط
ما هو أفضل دعاء يوم الجمعة؟.. هذه الآية تعافيك من المصائب وتنصرك
التعليم تبحث مع جوجل التعاون في الابتكار والتكنولوجيا والمنصات الرقمية
السيدة انتصار السيسي عن «المتحف الكبير»: تجسيد لعظمة حضارة أبهرت العالم| صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

مفتي الجمهورية يبحث مع نظيره الأوزبكي آفاق التعاون المشترك

مفتي الجمهورية يبحث مع نظيره الأوزبكي آفاق التعاون المشترك
مفتي الجمهورية يبحث مع نظيره الأوزبكي آفاق التعاون المشترك
محمد شحتة

التقى الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الشيخ نور الدين خالق نظر، مفتي جمهورية أوزبكستان، في لقاءٍ ثنائي عُقِد على هامش فعاليات المؤتمر العالمي الحادي عشر للإفتاء بالقاهرة.

وبحث الجانبان سُبُل تعزيز التعاون العلمي والدعوي بين المؤسسات الدينية في مصر وأوزبكستان، وتوسيع مجالات الشراكة في التدريب والتأهيل الإفتائي والبحث العلمي، بما يُسهم في تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب المؤسسية في البلدين.

وأكد مفتي الجمهورية أن العلاقات العلمية بين مصر وأوزبكستان تمثل أنموذجًا للتعاون المثمر بين المؤسسات الدينية، معربًا عن تطلعه إلى توسيع آفاق الشراكة والتنسيق المشترك في المجالات العلمية والإفتائية.

بدوره، أشاد مفتي أوزبكستان بالمكانة العلمية التي تحظى بها دار الإفتاء المصرية، مؤكدًا أن المؤتمر العالمي للإفتاء أصبح حدثًا دوليًّا مهمًّا يجمع العلماء والمفتين والخبراء من مختلف أنحاء العالم؛ لمناقشة القضايا التي تمس واقع المجتمعات المسلمة ومستقبلها.

مفتي الجمهورية نظير عياد دار الإفتاء الشيخ نور الدين خالق نظر مفتي جمهورية أوزبكستان أوزبكستان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. ترقب لإعلانها مجمعة لطلاب الدورين الأول والثاني

أرشيفية

القصة الكاملة لواقعة القطامية.. وجد ابنته مع صديقها في المطبخ فانهال عليه طعنا

خوان بيزيرا

الزمالك يحدد 4 ملايين دولار للموافقة على بيع بيزيرا

الفراخ

أسعار الفراخ اليوم الجمعة 4 سبتمبر 2026.. تراجع الأبيض والبلدي

بيراميدز

موكوينا يرفض كشف عروض الدوري المصري.. ويفاجئ الجميع باختياراته لمنتخب مصر

طليق ياسمين أبو النجا

رسالة مؤثرة من طليق الراحلة ياسمين أبو النجا بعد انتهاء مراسم العزاء

سعر الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 4-9-2026.. عيار 21 بكام؟

الرزق

دعاء لمن تعسر عليه الرزق.. داوم عليه يوم الجمعة

ترشيحاتنا

تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

أوقاف الأقصر تفتتح مسجد محمد المهدي بالعشي في الزينية بعد تطويره وصيانته

أوقاف الأقصر تفتتح مسجد محمد المهدي بالعشي في الزينية بعد تطويره وصيانته

زراعة الأقصر

زراعة الأقصر تحقق 80% في حصر محاصيل الصيف وتوزع أسمدة على المزارعين

بالصور

لوك كاجوال.. نيللي كريم تخطف الأنظار

نيللي كريم
نيللي كريم
نيللي كريم

فستان لافت.. درة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

درة
درة
درة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

سيد عبد الفتاح

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر والصين شراكة تعيد ترتيب أوراق المنطقة

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: غضب المناخ وصمت وترقب العالم دون حراك

المزيد