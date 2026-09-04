مفتي الجمهورية يبحث مع نظيره الأوزبكي آفاق التعاون المشترك

التقى الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الشيخ نور الدين خالق نظر، مفتي جمهورية أوزبكستان، في لقاءٍ ثنائي عُقِد على هامش فعاليات المؤتمر العالمي الحادي عشر للإفتاء بالقاهرة.

وبحث الجانبان سُبُل تعزيز التعاون العلمي والدعوي بين المؤسسات الدينية في مصر وأوزبكستان، وتوسيع مجالات الشراكة في التدريب والتأهيل الإفتائي والبحث العلمي، بما يُسهم في تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب المؤسسية في البلدين.

وأكد مفتي الجمهورية أن العلاقات العلمية بين مصر وأوزبكستان تمثل أنموذجًا للتعاون المثمر بين المؤسسات الدينية، معربًا عن تطلعه إلى توسيع آفاق الشراكة والتنسيق المشترك في المجالات العلمية والإفتائية.

بدوره، أشاد مفتي أوزبكستان بالمكانة العلمية التي تحظى بها دار الإفتاء المصرية، مؤكدًا أن المؤتمر العالمي للإفتاء أصبح حدثًا دوليًّا مهمًّا يجمع العلماء والمفتين والخبراء من مختلف أنحاء العالم؛ لمناقشة القضايا التي تمس واقع المجتمعات المسلمة ومستقبلها.