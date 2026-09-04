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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

ترسيخًا للتعاون الديني والفكري.. أمين الأعلى للشئون الإسلامية يلتقي مفتي إستونيا على هامش مؤتمر دار الإفتاء

أمين الأعلى للشئون الإسلامية يلتقي مفتي إستونيا على هامش مؤتمر دار الإفتاء
أمين الأعلى للشئون الإسلامية يلتقي مفتي إستونيا على هامش مؤتمر دار الإفتاء
محمد شحتة

التقى الدكتور أحمد نبوي - الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، المفتي إلدار محمد سن - مفتي إستونيا، على هامش فعاليات المؤتمر الحادي عشر لدار الإفتاء المصرية، المنعقد بالقاهرة لبحث التحديات الأسرية وسبل التعامل معها.

ويأتي اللقاء برعاية الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وفي إطار حرص المجلس على توثيق التواصل مع القيادات والمؤسسات الدينية حول العالم، وتبادل الخبرات بما يدعم نشر الفكر الوسطي المستنير وقيم الاعتدال والتعايش والسلام.

تعزيز التعاون في المجالات الدينية

وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون في المجالات الدينية والفكرية والثقافية، وتبادل الإصدارات والبحوث والخبرات، بما يخدم المسلمين في إستونيا ويدعم مواجهة التحديات الفكرية المعاصرة، إلى جانب بحث مشاركة العلماء والقيادات الدينية الإستونية في فعاليات المجلس، وفي مقدمتها ملتقى الفكر الإسلامي الدولي الشهري والمؤتمرات والندوات والبرامج العلمية والثقافية.

وأوضح الأستاذ الدكتور أحمد نبوي حرص المجلس على إتاحة إصداراته ومطبوعاته والاستفادة من إمكاناته العلمية، فضلًا عن إتاحة المنح الدراسية للطلاب الوافدين بالجامعات والمعاهد الأزهرية والمؤسسات التعليمية المصرية، وإشراكهم في أنشطة المجلس وبرامجه.

ومن جانبه، أعرب سماحة المفتي إلدار محمد سن عن تقديره لجهود المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في نشر الفكر الوسطي المستنير، مشيدًا بإصداراته وبرامجه العلمية والفكرية، ومؤكدًا أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين المؤسسات الدينية.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على مواصلة التواصل وتبادل الخبرات، وفتح آفاق أوسع للتعاون العلمي والفكري، بما يخدم المسلمين ويرسخ قيم الاعتدال والسلام والتعايش.

مفتي إستونيا المؤتمر الحادي عشر لدار الإفتاء التحديات الأسرية الدكتور أحمد نبوي الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف

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