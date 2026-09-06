وفد الاتحاد الأفريقي يصل القاهرة للمشاركة في دورة الألعاب الإفريقية الـ 12 للجامعات

وصل منذ قليل إلى القاهرة وفد الاتحاد الأفريقي للرياضة الجامعية، للمشاركة في فعاليات دورة الألعاب الإفريقية الثانية عشرة للجامعات «القاهرة 2026»، التي تستضيفها القاهرة خلال الفترة من 8 إلى 16 سبتمبر الجاري.

وتتواصل عمليات وصول الوفود والبعثات المشاركة، استعدادًا لانطلاق منافسات الدورة، التي تجمع طلاب الجامعات والمؤسسات التعليمية من مختلف أنحاء القارة الإفريقية، تحت شعار «شعلة واحدة.. قارة واحدة».

فاعليات البطولة

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي البرنامج الزمني لمنافسات وفعاليات الدورة الثانية عشرة للألعاب الإفريقية للجامعات «القاهرة 2026»، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 9 إلى 16 سبتمبر 2026، حيث يتضمن البرنامج منافسات رياضية وفعاليات علمية تُقام في عدد من الجامعات والمنشآت الرياضية المصرية.

تنظيم الدورة

وأكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، أهمية الاستعداد لتنظيم الدورة وفق برنامج زمني متكامل، بما يضمن حسن تنظيم مختلف المنافسات والفعاليات المقررة خلال أيام الدورة.

المنافسات الرياضية

وأشار الوزير إلى أن البرنامج يتضمن مجموعة متنوعة من المنافسات الرياضية، إلى جانب الفعاليات العلمية، بما يعكس تنوع فعاليات الدورة ويعزز من دورها في الجمع بين الرياضة والأنشطة العلمية.

منافسات رياضية متنوعة

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي، رئيس الاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية ونائب رئيس اللجنة العليا لدورة الألعاب الإفريقية الثانية عشرة للجامعات، أن البرنامج الزمني يتضمن إقامة منافسات رياضية متنوعة في عدد من الجامعات والمنشآت الرياضية، على مدار أيام الدورة.

وأوضح أن البرنامج يشمل منافسات في الألعاب الفردية والجماعية، إلى جانب الفعاليات العلمية، بما يوفر إطارًا متكاملًا لمختلف أنشطة الدورة وفق الجدول الزمني والمواقع المحددة.

وأوضح الدكتور أحمد كامل مهدي، رئيس اللجنة المنظمة للدورة، أن منافسات الدورة تتوزع على عدد من الجامعات والمنشآت الرياضية، وفق برنامج زمني يبدأ في 9 سبتمبر ويستمر حتى 16 سبتمبر.

وأشار إلى أن البرنامج يتضمن منافسات الإسكواش، والسباحة، والريشة الطائرة، وكرة القدم، والكرة الطائرة، وكرة السلة، والمبارزة، والتايكوندو، والتنس الأرضي، والمصارعة، وألعاب القوى، والجودو، وتنس الطاولة، والكاراتيه، وكرة القدم داخل الصالات.

وأكد الدكتور هشام أحمد علي، مدير البطولة، أن البرنامج الزمني يشمل مواعيد إقامة مختلف المنافسات والفعاليات ومقار تنظيمها خلال أيام الدورة، مشيرًا إلى توزيع المنافسات على عدد من الجامعات والمنشآت الرياضية وفقًا للجدول الزمني المعتمد.

وأضاف أن البرنامج يتضمن كذلك عددًا من الفعاليات، من بينها حفل الافتتاح وحفل الاستقبال، إلى جانب المؤتمر العلمي وورش العمل والجلسات ومناقشة البحوث.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأنه سوف تبدأ منافسات الدورة يوم الأربعاء 9 سبتمبر، حيث تُقام منافسات الإسكواش، وكرة القدم للسيدات، والكرة الطائرة للسيدات، وكرة السلة للسيدات، وكرة السلة للرجال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة بالتجمع الخامس، فيما تُقام منافسات الريشة الطائرة، وكرة القدم للرجال، والكرة الطائرة للرجال بنادي النادي بالعاصمة الجديدة.

وأوضح المتحدث الرسمي أن حفل افتتاح الدورة يُقام يوم 9 سبتمبر في استاد القاهرة الدولي – مضمار الدراجات، خلال الفترة من السابعة مساءً وحتى العاشرة مساءً.

وأضاف الدكتور عادل عبدالغفار أن يوم الخميس 10 سبتمبر يشهد إقامة فعاليات المؤتمر العلمي، التي تتضمن ورش العمل والجلسات، بالجامعة البريطانية في مصر، من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، إلى جانب منافسات السباحة للسيدات، والإسكواش، وكرة القدم للسيدات، والكرة الطائرة للسيدات، وكرة السلة، والسباحة للرجال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة بالتجمع الخامس، فضلًا عن منافسات الريشة الطائرة، وكرة القدم للرجال، والكرة الطائرة للرجال بنادي النادي بالعاصمة الجديدة.

وأشار إلى إقامة حفل استقبال للوفود المشاركة بدار الأوبرا المصرية يوم 10 سبتمبر، من السابعة مساءً وحتى العاشرة مساءً.

وأوضح الدكتور عادل عبدالغفار أن المنافسات تتواصل يوم الجمعة 11 سبتمبر، حيث تُقام منافسات السباحة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة بالتجمع الخامس، إلى جانب كرة القدم للسيدات، والكرة الطائرة للسيدات، وكرة السلة، كما تُقام منافسات المبارزة، وكرة القدم للرجال، والكرة الطائرة للرجال، وكرة القدم داخل الصالات للرجال بنادي النادي بالعاصمة الجديدة، فيما تُقام منافسات التايكوندو بصالة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمدينة 6 أكتوبر.

وأضاف أن يوم السبت 12 سبتمبر يشهد إقامة المؤتمر العلمي، الذي يتضمن مناقشة البحوث، بالجامعة البريطانية، من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثالثة مساءً، إلى جانب منافسات كرة القدم للسيدات، والكرة الطائرة للسيدات، وكرة السلة، والتنس الأرضي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة بالتجمع الخامس، ومنافسات المبارزة، وكرة القدم للرجال، والكرة الطائرة للرجال، وكرة القدم داخل الصالات بنادي النادي بالعاصمة الجديدة، فضلًا عن منافسات التايكوندو بصالة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمدينة 6 أكتوبر، والمصارعة بصالة وزارة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن المنافسات تتواصل يوم الأحد 13 سبتمبر، بإقامة منافسات كرة السلة، وكرة القدم للسيدات، والكرة الطائرة للسيدات، والتنس الأرضي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة بالتجمع الخامس، وألعاب القوى بالمركز الأوليمبي بالمعادي، إلى جانب منافسات كرة القدم للرجال، والكرة الطائرة للرجال، وكرة القدم داخل الصالات بنادي النادي بالعاصمة الجديدة، والجودو بصالة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمدينة 6 أكتوبر، وتنس الطاولة بمجمع صالات الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

وأوضح الدكتور عادل عبدالغفار أن يوم الاثنين 14 سبتمبر يشهد استمرار منافسات كرة السلة، وكرة القدم للسيدات، والكرة الطائرة للسيدات، وألعاب القوى، وكرة القدم للرجال، والكرة الطائرة للرجال، وكرة القدم داخل الصالات، والجودو، وتنس الطاولة، بالمواقع المحددة سابقًا في البرنامج الزمني للدورة.

وأضاف أن المنافسات تتواصل يوم الثلاثاء 15 سبتمبر، بإقامة منافسات كرة السلة، وكرة القدم للسيدات، والكرة الطائرة للسيدات، وألعاب القوى، وكرة القدم للرجال، والكرة الطائرة للرجال، وكرة القدم داخل الصالات، إلى جانب منافسات الكاراتيه بصالة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمدينة 6 أكتوبر، وتنس الطاولة بمجمع صالات الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن المنافسات تختتم يوم الأربعاء 16 سبتمبر، بإقامة منافسات كرة السلة، وكرة القدم للسيدات، والكرة الطائرة للسيدات، وألعاب القوى، وكرة القدم للرجال، والكرة الطائرة للرجال، وكرة القدم داخل الصالات، إلى جانب منافسات الكاراتيه بصالة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمدينة 6 أكتوبر.