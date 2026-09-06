قبل بدء الدراسة.. أفضل طريقة لتجهيز الوجبة المدرسية للأطفال

قدم الدكتور مجدي بدران، أستاذ الحساسية، مجموعة من النصائح للأسر استعدادًا لعودة الأطفال إلى المدارس، قائلا: هنقدم للولد كل يوم بيضة مسلوقة، مع ثمرة فاكهة تفاحة أو موزة.

وقال بدران خلال لقائه، مع سارة مجدي وروان أبو العينين ببرنامج صباح البلد على قناة صدى البلد إن البداية تكون من تنظيم مواعيد النوم والاستيقاظ، داعيًا الأسر إلى العودة إلى العادات الصحية التي كانت سائدة قديمًا، وعلى رأسها النوم مبكرًا والاستيقاظ في الصباح وتناول وجبة الإفطار مع أفراد الأسرة، مع الحرص على تهوية المنزل وفتح النوافذ.

وشدد على أهمية تقديم أطعمة صحية معدة في المنزل، وتجهيز وجبة مدرسية مناسبة للأطفال، مشيرًا إلى عدم وضع أطعمة ثقيلة في اللانش بوكس أيضا، مثل المحشي أو الكوارع.

وأشار أستاذ الحساسية والمناعة إلى إمكانية تقديم كمية مناسبة من المكسرات أو الفول السوداني للأطفال، باعتبارها خيارات غذائية بسيطة يمكن تناولها خارج المنزل، لافتًا إلى أهمية غسل الموز قبل تناوله.

كما شدد بدران على ضرورة الاهتمام بنظافة الأظافر وقصها باستمرار، موضحًا أن الأظافر الطويلة قد تجمع الأتربة وحبوب اللقاح ومواد أخرى يمكن أن تزيد فرص انتقال العدوى، كما قد تسهم في زيادة أعراض الحساسية لدى الأطفال.