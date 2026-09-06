خبر سار من الإسكان للمواطنين بشأن طرح 25 ألف وحدة جديدة.. ونقيب الفلاحين يحذر: الطماطم قد تصل إلى 40 جنيهًا للكيلو في أكتوبر | أخبار التوك شو

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

الفراخ بـ65 جنيها.. اتحاد منتجي الدواجن يحذر: 10 جنيهات خسائر في الكيلو

الفراخ بكام انهاردة؟.. سؤال يردده المواطن المصري بشكل يومي للتعرف على أسعار الدواجن خاصة مع قرب بداية العام الدراسي الجديد.



عمر كمال: نفسي أتصالح مع حسن شاكوش ونرجع نعمل نجاحاتنا زي زمان

كشف الفنان عمر كمال عن جانب من الصعوبات التي واجهها في بداية مشواره الفني، مؤكدًا أن النجاح الذي حققه خلال السنوات الأخيرة لم يأتِ بين ليلة وضحاها، وإنما سبقه سنوات طويلة من العمل والمعاناة والسعي.

جاهزة للاستلام.. خبر سار من الإسكان للمواطنين بشأن طرح 25 ألف وحدة جديدة

كشف المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، تفاصيل وشروط طرح 25 ألف وحدة سكنية بنظامي الإيجار العادي والإيجار المنتهي بالتملك، موضحًا أن باب التقديم يبدأ من 20 سبتمبر الجاري ويستمر حتى 28 أكتوبر المقبل.



محمود الهباش: أكثر من 1000 قرار دولي بشأن القضية الفلسطينية لم يُطبق منها شيء

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن الشرعية الدولية أصبحت ضحية للسياسة الأمريكية المنحازة لإسرائيل، معتبرًا أن هذه السياسة تعتمد على منطق القوة وليس العدل والقانون.



بوتين يعلن وقف الضربات على كييف: موسكو مستعدة لتأمين المفاوضات مع واشنطن

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن القوات الروسية لن تشن، اعتبارًا من منتصف ليل اليوم، السبت، هجمات على العاصمة الأوكرانية كييف، في خطوة وصفها بأنها تأتي في إطار التهدئة وتهيئة الأجواء أمام الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب.



نقيب الفلاحين يحذر: الطماطم قد تصل إلى 40 جنيهًا للكيلو في أكتوبر.. ويكشف الأسباب

حذر حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين المصريين، من ارتفاع أسعار الطماطم خلال الفترة المقبلة، متوقعًا أن يصل سعر الكيلو للمستهلك إلى نحو 40 جنيهًا خلال شهر أكتوبر المقبل، مشيرًا إلى أن الارتفاع المتوقع يرتبط بعدة عوامل، أبرزها تراجع المساحات المزروعة وتأثر الإنتاج بالتغيرات المناخية.



قانون الإيجار القديم.. مستشار المستأجرين: ننتظر حكم الدستورية لحسم مصير الطعون والزيادة

قال المستشار ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، خلال تصريحات تلفزيونية، إن قانون الإيجار القديم حدد حالات يمكن فيها طلب إخلاء العين، من بينها غلق الوحدة، أو ثبوت امتلاك المستأجر وحدة أخرى وفقًا للضوابط التي حددها القانون.



هل ساندوتش الكبدة الرخيص آمن؟.. طبيبة بيطرية تكشف مفاجأة عن مكوناته

قالت الدكتورة شيرين علي زكي، رئيس لجنة سلامة الغذاء بنقابة الأطباء البيطريين سابقًا، إن الكبدة المستخدمة في ساندوتشات الشارع تكون في الغالب كبدة مجمدة، موضحة أن طبيعة الكبدة المستخدمة تختلف عن الكبدة التي تشتريها الأسرة لتحضيرها في المنزل.



الأرصاد تحذر من تأثير «النينو».. تغيرات مناخية ملحوظة خلال الخريف والشتاء

قالت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، إن ظاهرة «النينو» تعد من الظواهر المناخية العالمية التي تؤثر على أنماط الطقس وتوزيعات الأمطار ودرجات الحرارة في العديد من دول العالم.