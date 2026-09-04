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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

القادسية يهزم الدرعية بثنائية ويواصل مطاردة الهلال والنصر في الدوري السعودي

القادسية
القادسية
حمزة شعيب

حقق فريق القادسية فوزًا مهمًا على حساب مضيفه الدرعية بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما، الخميس، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وافتتح القادسية التسجيل في الشوط الثاني عن طريق الإيطالي ماتيو ريتيجي، الذي نجح في تحويل ركلة جزاء إلى هدف في الدقيقة 51، بعدما احتسب الحكم ركلة الجزاء لصالح محمد القحطاني.

ولم يتأخر القادسية في تعزيز تقدمه، حيث نجح خوليان كينونيس في تسجيل الهدف الثاني بالدقيقة 59، بعدما استقبل عرضية متقنة من محمد أبو الشامات، وحولها برأسه إلى داخل الشباك.

وكانت المباراة قد شهدت جدلًا تحكيميًا مبكرًا، بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح داروين نونيز مهاجم الدرعية في الدقيقة 13، قبل أن يتراجع عن قراره عقب العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR».

وحاول ريتيجي إضافة الهدف الثالث للقادسية بعدما تلقى تمريرة من كينونيس، لكنه وجد نفسه في موقف تسلل، ليُلغى الهدف.

وفي الدقائق الأخيرة، كاد الدرعية أن يقلص الفارق من إحدى الفرص النادرة له في الجانب الهجومي، بعدما نفذ نونيز ركلة حرة مباشرة، لكن الكرة اصطدمت بالعارضة وحرمته من التسجيل.

ورفع القادسية رصيده إلى 12 نقطة من 5 مباريات، ليحتل المركز الثالث بفارق الأهداف خلف الهلال والنصر، مع خوض الفريقين مباراة أقل، بينما تجمد رصيد الدرعية عند 7 نقاط في المركز السابع.

القادسية الدرعية دوري روشن

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