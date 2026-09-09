جينسن إنترسبتور تعود من جديد كسيارة GT فاخرة بأربعة أبواب

تستعد شركة جينسن البريطانية لإطلاق أول طراز جديد كليًا يُصنع من الصفر منذ عقود، مُمثلاً في طراز «إنترسبتور GTX» (Interceptor GTX) المستوحى من طرازها الكلاسيكي الشهير في ستينيات القرن الماضي.

وتتخلى الشركة عن اتجاه التكهرب السائد في صناعة السيارات، حيث تعتمد السيارة الجديدة كليًا على محرك احتراق داخلي نقي دون أي أنظمة هجينة، تمهيدًا لإطلاق النسخة المخصصة للطرقات والتي ستكسر التقاليد التاريخية للعلامة عبر تقديمها في فئة السيارات الفاخرة ذات 4 أبواب.

تصميم مكون من 4 أبواب ونسخ مخصصة للحلبات والطرقات

أكد ديفيد ديردن، المدير التنفيذي لشركة جينسن الدولية للسيارات، أن النسخة المخصصة للطرقات ستطرح كسيارة جراند تورر (GT) تضم 4 أبواب لأول مرة في تاريخ هذا الطراز الفاخر.

وتعتمد السيارة على آلية أبواب خلفية مدمجة بحجم أصغر محاكية لأسلوب طرازات مثل مازدا RX-8، مما يضمن الحفاظ على الخطوط الانسيابية للهيكل الخارجي والسقف المنحدر. وتخطط الشركة لتقديم تشكيلة متكاملة تشمل فئة GTR المخصصة للطرقات بلمسات رياضية، وفئة GT الفاخرة الموجهة للقيادة اليومية والرحلات الطويلة.

منظومة حركة ميكانيكية فائقة وأداء يستهدف سباقات الحلبات

تعتمد نسخة الحلبات إنتَرسِبتور GTX على محرك مكون من 8 أسطوانات V8 بسعة 6.8 ليتر مدعم بشاحن سوبرتشارجر، يولد قوة تبلغ 960 حصانًا تنتقل حصريًا إلى العجلات الخلفية عبر ناقل حركة تتابعي من 6 سرعات.

وتستند السيارة إلى شاسي مصنوع من الألمنيوم وهيكل خفيف الوزن مدعم بنظام تعليق مستقل ومكونات ديناميكية توفر قوة ضغط سفلي تصل إلى 350 كجم، مع إمكانية تعديل أنظمة المكابح وتوزيعها من داخل المقصورة لتلبية تطلعات السائقين في الأداء الرياضي المباشر.