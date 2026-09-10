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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

دراسة: الشركات الأمريكية في الصين تستعيد الثقة مع تحسن الأرباح وهدوء التوترات السياسية

امريكا والصين
امريكا والصين
أ ش أ

أظهرت دراسة حديثة أن الشركات الأمريكية العاملة في الصين أصبحت أكثر تفاؤلا بشأن آفاق أعمالها، بعد أن سجلت الثقة مستوى قياسيا منخفضا العام الماضي بفعل التوترات السياسية والمنافسة المحلية الشديدة وتباطؤ النمو الاقتصادي.

وبحسب المسح السنوي الذى أجرته غرفة التجارة الأمريكية في شنغهاي، قال 58% من المشاركين إنهم متفائلون بشأن آفاق أعمالهم في الصين خلال السنوات الخمس المقبلة، بزيادة 17 نقطة مئوية مقارنة بالعام الماضي، منهية بذلك أربع سنوات من مستويات الثقة المنخفضة تاريخيا.

وتشير النتائج إلى تحسن معنويات الشركات الأمريكية مع سعي واشنطن وبكين إلى تثبيت العلاقات بعد الهدنة التجارية التي تم التوصل إليها أواخر العام الماضي، والتي أوقفت تصعيدا جديدا في الرسوم الجمركية والقيود الأخرى.

كما تترقب الشركات مؤشرات إضافية على تحسن العلاقات قبيل الزيارة المتوقعة للرئيس الصيني شي جين بينج إلى واشنطن في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وقال جيفري ليمان، رئيس غرفة التجارة الأمريكية في شنغهاي، إن المزاج بين أعضاء الغرفة تغير بشكل واضح، مشيرا إلى أن مسح العام الماضي أُجري في ذروة تجدد الحرب التجارية، بينما جاء مسح هذا العام بعد قمة ناجحة عقدها شي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بكين في مايو.

وأضاف أن اتفاق قيادتي البلدين على العمل من أجل علاقة أكثر استقرارا وعلى أساس من العدالة والمعاملة بالمثل ساهم في طمأ مجتمع الأعمال ودعم النتائج الإيجابية للمسح.

وشمل الاستطلاع 262 شركة ضمن التقرير السنوي للغرفة عن بيئة الأعمال في الصين، وقال 78% من المشاركين إن عملياتهم في السوق الصينية كانت مربحة العام الماضي، وهي أعلى نسبة منذ 2019.

وفي تحول لافت، تجاوزت المنافسة المحلية التوترات بين الولايات المتحدة والصين لتصبح أكبر مصدر قلق للشركات، إذ أشار 68% من المشاركين إلى أنها التحدي الرئيسي أمام أعمالهم.

كما ارتفعت نسبة الشركات التي ترى أن البيئة التنظيمية في الصين تتسم بالشفافية إلى 55%، بزيادة سبع نقاط مئوية، إلا أن نسبة من يتوقعون مزيدا من الانفتاح التنظيمي تراجعت نقطتين إلى 39%.

وفي 2025، زاد 28% من المشاركين استثماراتهم في الصين، وهي أعلى نسبة في أربع سنوات. وبالنظر إلى 2026، قال 31% إنهم يخططون لزيادة الاستثمار، مقابل 14% فقط يتوقعون خفضه.

الشركات الأمريكية الصين تفاؤلا آفاق أعمالها

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