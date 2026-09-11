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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أمير هشام عن المطالبة برحيل عموتة: على الأهلي تأمين نفسه بتجهيز خطة بديلة

عموتة
عموتة
محمد بدران

أكد الإعلامي أمير هشام أن المطالبة برحيل حسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في الوقت الحالي أمر غير منطقي، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة استعداد إدارة القلعة الحمراء بخطة بديلة حال استمرار النتائج والمؤشرات غير الإيجابية.

وكتب أمير هشام عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أطالب المسؤولين في النادي الأهلي، من الآن، بالاستعداد للخطة البديلة، لكن هذا لا يعني أنني أطالب برحيل حسين عموتة، فهذا أمر غير واقعي أو منطقي».

وأوضح أن عموتة خاض 4 مباريات فقط مع الأهلي حتى الآن، ومن الوارد أن تتحسن الأمور خلال الفترة المقبلة، خاصة أن المدير الفني لم يتأقلم بشكل كامل مع اللاعبين، كما أن اللاعبين لم يتعرفوا بعد بصورة كاملة على أفكاره وطريقة عمله.

وأضاف أمير هشام أن الفترة المقبلة قد تشهد تغيرًا في شكل وأداء الفريق، قائلًا إن الحكم على تجربة عموتة لا يزال مبكرًا، في ظل عدم مرور فترة كافية على توليه المسؤولية.

وفي الوقت نفسه، شدد الإعلامي على أهمية أن يؤمّن الأهلي نفسه من خلال تجهيز خطة بديلة، تحسبًا لاستمرار المؤشرات غير الإيجابية على مستوى الأداء.

وقال: «فإذا مرت الفترة التي ينتظر خلالها الجمهور ظهور الإضافة الفنية المنتظرة من حسين عموتة، ولم تظهر بالشكل المطلوب، يجب أن يكون النادي جاهزًا لاتخاذ الخطوة التالية، سواء بالتعاقد مع مدير فني مؤقت أو دائم، مصري أو أجنبي».

أمير هشام ينتقد اختيار المدير الفني

وتطرق أمير هشام إلى تقييمه لعمل إدارة الأهلي خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن المسؤولين عن قطاع الكرة قاموا بالعديد من الخطوات الصحيحة قبل انطلاق الموسم، باستثناء ملف اختيار المدير الفني.

وأوضح: «المسؤولون عن الكرة في النادي الأهلي أخذوا بكل الأسباب قبل بداية الموسم، وأعتقد أنهم قاموا بكل شيء بشكل صحيح، باستثناء اختيار المدير الفني، وهو الأمر الوحيد الذي أرى أنهم لم يوفقوا فيه حتى الآن، إلى أن يثبت العكس».

وأشار إلى أن إدارة الأهلي عملت على خفض سقف الرواتب، وجددت عقود عدد كبير من اللاعبين المهمين، إلى جانب إعادة ترتيب غرفة الملابس، والتعاقد مع وائل جمعة في منصب مدير الكرة، فضلًا عن تدعيم الجهاز الفني وإبرام عدد من الصفقات الجديدة.

وأضاف أن بعض الصفقات لم تقدم الإضافة المنتظرة حتى الآن لأسباب مختلفة، إلا أنه يرى أن الإدارة قامت بدورها على المستوى الإداري قبل بداية الموسم.

واختتم أمير هشام حديثه قائلًا: «بصراحة، أرى أن الإدارة أخذت بالأسباب على المستوى الإداري، لكن اختيار المدير الفني في الفترة الأخيرة لم يكن موفقًا. فمنذ رحيل كولر، مرورًا بريبيرو وتورب، وحتى حسين عموتة حتى الآن، لم يوفق الأهلي في اختياراته التدريبية».

الحسين عموتة امير هشام الأهلي الدوري المصري الممتاز

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