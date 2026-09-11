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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هل تلقى الزمالك إنذارات من فيفا؟.. هاني زادة يكشف تطورات ملف مستحقات أجوجو

هاني زادة
هاني زادة
سارة عبد الله

كشف هاني زادة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، تفاصيل أزمة مستحقات الغاني جونيور أجوجو، لاعب الفريق الأبيض السابق، موضحًا موقف النادي من المطالبات المالية الخاصة باللاعب بعد وفاته.

وقال هاني زادة، خلال حديثه عبر برنامج «مودرن سبورتس»، إنه تعرض لانتقادات من جانب البعض بسبب تصريحاته السابقة عقب وفاة أجوجو، لكنه أكد أن موقف الزمالك جاء بعد الاستناد إلى رأي قانوني.

وأوضح: «بعد وفاة أجوجو خرج البعض لمهاجمتي بسبب تصريحاتي، لكننا عندما سألنا قانونيًا عن الأمر تأكدنا أن دين اللاعب لا يُورث».

وأضاف عضو مجلس الزمالك السابق أن النادي كان قد توصل إلى اتفاق مع المحامي الخاص بأجوجو بشأن طريقة سداد المستحقات المالية، قائلًا: «الزمالك اتفق مع المحامي على سداد 50 ألف دولار شهريًا، وتم سداد نحو 3 أشهر قبل وفاة اللاعب».

وأشار زادة إلى أن إدارة الزمالك في ذلك الوقت اتخذت عددًا من الإجراءات القانونية المتعلقة بالملف، موضحًا: «قمنا بإظهار بند معين ومراسلة الاتحاد الدولي لكرة القدم، وحصلنا على مخالصة مالية في عام 2017».

وأكد هاني زادة أنه لم تصل إلى نادي الزمالك أي مخاطبات جديدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بشأن مستحقات أجوجو بعد الحصول على المخالصة المالية.

وتأتي تصريحات هاني زادة في ظل استمرار الحديث عن الملفات المالية القديمة الخاصة بنادي الزمالك، ومن بينها قضية مستحقات جونيور أجوجو، الذي سبق له ارتداء قميص الفريق الأبيض قبل رحيله عن النادي.

هاني زادة الزمالك جونيور أجوجو

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