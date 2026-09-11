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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مع بداية الدراسة.. خطة مرورية لتقليل الزحام وضمان وصول الطلاب بأمان

المرور
المرور
البهى عمرو

كشف اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، عن خطة التعامل مع الزحام المروري بالتزامن مع بداية العام الدراسي، مشيرًا إلى تكثيف الخدمات المرورية في المناطق المحيطة بالمدارس والجامعات، خاصة خلال ساعات الذروة الصباحية والمسائية.

وأضاف أحمد هشام خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن الذروة الصباحية تمتد عادة من السابعة حتى العاشرة صباحًا، بينما تبدأ الذروة المسائية من الثانية عشرة ظهرًا وحتى الخامسة مساءً، مع دعم الخدمات بالأوناش والمساعدات الفنية للتعامل السريع مع أي أعطال أو مخالفات.

وشدد على أهمية الالتزام بقواعد المرور، وعدم الانتظار في الأماكن غير المخصصة، أو الوقوف أمام المدارس ومطالع ومنازل الكباري، إلى جانب الالتزام بالسرعات المحددة وفحص السيارة قبل التحرك، خاصة الإطارات والفرامل.

وتابع: بداية الدراسة تشهد تدفقًا كبيرًا للمركبات، بالتزامن مع عودة المواطنين من الإجازات، مطالبًا المواطنين بالاستفادة من وسائل النقل المختلفة والطرق البديلة لتقليل الضغط على المحاور الرئيسية.

وأشار إلى أن تحسن شبكة الطرق ساهم في انخفاض المخالفات بنسبة 24%، وتراجع معدلات الزحام المروري بنسبة تتراوح بين 25 و30%، مؤكدًا أن وعي المواطنين والتعاون مع رجال المرور يمثلان عاملين أساسيين لتحقيق السيولة والأمان على الطرق.

الزحام المروري قناة صدى البلد المرور

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