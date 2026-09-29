الشعب الجمهوري يكلف أحمد إسلام بمنصب أمين مساعد أمانة التنظيم المركزية

أعلن حزب الشعب الجمهوري تكليف المهندس أحمد إسلام بمنصب أمين مساعد أمانة التنظيم المركزية بالحزب، وذلك في إطار استكمال التشكيل التنظيمي للأمانة المركزية وتعزيز منظومة العمل الحزبي خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي التكليف في إطار حرص الحزب على دعم هيكله التنظيمي والاستفادة من الكفاءات والكوادر التنظيمية، بما يسهم في تطوير الأداء وتعزيز التواصل والتنسيق بين الأمانة المركزية ومختلف المستويات التنظيمية للحزب بالمحافظات والمراكز والأقسام.

وقال المهندس أحمد إسلام، أمين مساعد أمانة التنظيم المركزية بحزب الشعب الجمهوري، إن تكليفه بهذا الموقع يمثل مسؤولية جديدة يعتز بها، مؤكدًا حرصه على القيام بمهامه في إطار منظومة العمل الجماعي التي ينتهجها الحزب، وبما يدعم أهدافه ورؤيته خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف إسلام أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من العمل التنظيمي والتنسيق بين مختلف المستويات التنظيمية، إلى جانب الاستمرار في بناء وتطوير الكوادر الحزبية، وتعزيز التواصل بين الأمانة المركزية وأمانات الحزب بالمحافظات والمراكز والأقسام.

وأكد أن حزب الشعب الجمهوري يمتلك كوادر تنظيمية وسياسية قادرة على مواصلة العمل بكفاءة، مشيرًا إلى أهمية تطوير الأداء التنظيمي ورفع كفاءة العمل الحزبي وتعزيز الحضور المجتمعي للحزب، بما يتسق مع رؤيته وبرنامجه.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد استمرار العمل على تطوير آليات المتابعة والتنسيق، بما يضمن سرعة التعامل مع الملفات التنظيمية وتحقيق التكامل بين مختلف الأمانات والكوادر، مؤكدًا أن العمل داخل الحزب يقوم على التعاون وتكامل الأدوار وتحمل المسؤولية.

وأوضح أن المرحلة المقبلة ستتطلب مواصلة العمل على الأرض، والاستماع إلى الكوادر والقواعد الحزبية، ودعم المبادرات التي تستهدف تطوير الأداء التنظيمي، بما يعزز من قدرة الحزب على تنفيذ رؤيته وبرنامجه والتفاعل مع القضايا والملفات التي تحظى باهتمام المواطنين