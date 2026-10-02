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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لا تهاون مع التعديات.. إزالة 8 حالات تعدّ وهناجر وتشوينات بالغربية

تعديات ومخالفات البناء
تعديات ومخالفات البناء
الغربية أحمد علي

واصل اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، متابعة أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ30 لإزالة التعديات، في إطار جهود المحافظة للحفاظ على الرقعة الزراعية والتصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

توجيهات محافظ الغربية 

وأسفرت الحملات عن إزالة 8 حالات تعدٍّ شملت هناجر وتشوينات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والتعامل الفوري مع المخالفات في مهدها.

تحرك تنفيذي عاجل 

وأكد محافظ الغربية استمرار الحملات اليومية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتصدي بكل حسم لأي محاولات للتعدي على الرقعة الزراعية، مشددًا على سرعة إزالة المخالفات وعدم السماح بعودتها مرة أخرى.

رفع كفاءة الخدمات 

وأشار المحافظ إلى استمرار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لتنفيذ مستهدفات الموجة الـ30، والحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي رفع كفاءة الخدمات ردع مخالفين إزالة تعديات

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