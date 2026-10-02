لا تهاون مع التعديات.. إزالة 8 حالات تعدّ وهناجر وتشوينات بالغربية

واصل اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، متابعة أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ30 لإزالة التعديات، في إطار جهود المحافظة للحفاظ على الرقعة الزراعية والتصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

توجيهات محافظ الغربية

وأسفرت الحملات عن إزالة 8 حالات تعدٍّ شملت هناجر وتشوينات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والتعامل الفوري مع المخالفات في مهدها.

تحرك تنفيذي عاجل

وأكد محافظ الغربية استمرار الحملات اليومية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتصدي بكل حسم لأي محاولات للتعدي على الرقعة الزراعية، مشددًا على سرعة إزالة المخالفات وعدم السماح بعودتها مرة أخرى.

رفع كفاءة الخدمات

وأشار المحافظ إلى استمرار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لتنفيذ مستهدفات الموجة الـ30، والحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين.