ماكرون: مجموعة السبع تقرر الإفراج عن احتياطيات استراتيجية تصل إلى 100 مليون برميل

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم /الجمعة/، أن قادة مجموعة السبع قرروا الإفراج عن احتياطياتهم الاستراتيجية بما يصل إلى 100 مليون برميل، خلال أربعة أشهر، بالتعاون مع الشركاء وتحت تنسيق الوكالة الدولية للطاقة.

وقال ماكرون - عبر حسابه على منصة «إكس»، عقب الاجتماع الافتراضي الذي ترأسه اليوم مع قادة مجموعة السبع لبحث الوضع العالمي في مجال الطاقة - «لقد اجتمعت للتو مع قادة مجموعة السبع لمناقشة الوضع العالمي في مجال الطاقة. وتم الاتفاق على العمل بشكل منسق للمساهمة في خفض أسعار المنتجات النفطية، ولا سيما الديزل».

وأضاف ماكرون أن قادة مجموعة السبع قرروا زيادة مرونة الإنتاج للاستفادة القصوى من طاقة المصافي، والإفراج عن احتياطياتهم الاستراتيجية بما يصل إلى 100 مليون برميل، خلال أربعة أشهر، بالتعاون مع الشركاء وتحت تنسيق الوكالة الدولية للطاقة، فضلًا عن عدم اتخاذ أي إجراءات لتقييد التجارة في منتجات الطاقة والنفط بين الدول الشريكة.